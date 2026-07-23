Llaryora anunció la incorporación de 90 barrios al programa Cordobeses en Alerta

El gobernador Martín Llaryora encabezó la presentación de los 90 nuevos barrios que se irán incorporando en las próximas semanas al programa Cordobeses en Alerta, en el marco del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, se informó oficialmente.

El anuncio, que tuvo lugar en el barrio Los Naranjos de la ciudad de Córdoba, con vecinos del sector, refleja el compromiso del Gobierno provincial por incorporar nuevas herramientas para fortalecer la prevención, acercar el Estado a los barrios y promover una participación activa de los vecinos en la construcción de comunidades más seguras.

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90 nuevos barrios en Cordobeses en Alerta

Con estos nuevos barrios que se suman, la Provincia incorpora otros 200 nuevos vehículos destinados a las tareas de patrullaje preventivo las 24 horas, los cuales se suman a las 200 unidades policiales que ya están en funcionamiento desde que comenzó el programa.

Durante el acto, el gobernador agradeció la presencia de los centros vecinales y las familias del lugar y enfatizó que este programa “necesita de los buenos vecinos y en especial de las instituciones, porque la seguridad es un asunto de todos».

Además indicó que Cordobeses en Alerta es una iniciativa preventiva e innovadora que acerca a los vecinos y que mejora la calidad de vida.

Llaryora recordó además que Córdoba es la primera provincia en Argentina que se suma a este programa y que trabaja de manera conjunta con la Policía para multiplicar el esfuerzo.

El mandatario reiteró que la inseguridad es un tema central para la Provincia y no va a parar de combatirla.

Recordó también la recientemente aprobada Ley Antibúnker y sostuvo: “Vamos a meter presos a los delincuentes y a los narcotraficantes, y vamos a tumbar los lugares que estén al servicio de la delincuencia”.

Por último, Llaryora pidió a los vecinos que se sumen a Cordobeses en Alerta. “Este es un programa que necesita de todos y no tiene una edad para usarlo. Necesitamos de los jóvenes y también de los mayores”, dijo.

“Cordobeses en alerta son los vecinos de bien, y los vecinos de bien lo único que quieren es trabajar y que su familia viva tranquila”, cerró el gobernador.

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Cuáles son los barrios que se suman

Sector sur de la ciudad: Irupé, Parque Los Molinos, San Daniel, Ciudadela, California, Parque Horizonte, Parque Atlántica, Parque Latino, Los Olmos, Smata 1, Smata 2, Mutual del Docente, Parque Capital, Mariano Balcarce, Rosedal, A.T.E., Los Naranjos, Primera Junta, El Trébol, San Rafael, Juan XXIII, Comandante Espora y Los Plátanos.

En la zona oeste de la capital provincial se adhieren Ampliación Las Palmas, Las Palmas, COVIPOL, Las Dalias, Puente Blanco, René Favaloro, Tranviarios y Alto Alberdi.

En zona norte se amplía a Villa Rivera Indarte, Rivera Indarte, Villa Quisquisacate, Rincón Bonito, San José, Portal de Jacarandá, Quintas de Recta, El Refugio, Lasalle, Villa Solferino, Quintas de Arguello, Alborada Norte, Argüello, Villa Claret, Pinares de Claret, Apeadero La Tablada, Palmas de Claret, Jardín de Claret, Santa Cecilia, Ampliación Poeta Lugones (Residencial 2), Ampliación Poeta Lugones (El Cóndor), Ampliación Poeta Lugones (Residencial 1), Residencial Poeta Lugones, Los Principios, Villa Centenario, Parque Corema, Nuevo Poeta Lugones y Las Margaritas.

Otros barrios de la ciudad que también se incluyen en el programa son: Juan B. Justo (Mariano Fragueiro Anexo), Marqués de Sobremonte, Zumarán, Granadero Pringles, Sargento Cabral Procrear Marquez, Los Paraísos, Jerónimo Luis Cabrera, Jorge Newbery, Parque Liceo 1° Sección, Parque Liceo 2° Sección, Procrear Liceo, Centro América, Ampliación Residencial América, Residencial America, Yofre Sud y Yofre I.

Los vecinos de los barrios Bialet Masse, Jardín de Horizonte, Jardín del sur, Nuevo Jardín, General Artigas, Ampliación General Artigas, Tejas del Sur, Parque Alameda, Ampliación Jardín Hipódromo, Jardín Hipódromo, Villa San Isidro, Country Club, Ampliación San Fernando y Las Flores podrán adherirse a Cordobeses en Alerta.

Fuente: Gobierno de Córdoba.