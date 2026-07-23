El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 23 de julio

Este jueves 23 de julio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.455 pesos y cotiza a 1.505 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.455.
- - Venta: $1.505.
Dólar Blue
- - Compra: $1.539
- - Venta: $1.571.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.512,19 para la compra, y $1.514,93 para la venta.
Este jueves 23 de julio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.455.
- - Venta: $1.515.
ICBC
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.500.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.389.
- - Venta: $1.439.