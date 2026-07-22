“Hace más de 300 días que no consumo”: un intendente bonaerense contó su lucha contra la adicción a la cocaína

El intendente de Saavedra, Matías Nebot, sorprendió a los vecinos al contar públicamente su lucha contra la adicción a la cocaína durante un encuentro sobre prevención de consumos problemáticos. "Llevo más de 300 días sin consumir", dijo frente a los asistentes, en un testimonio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La declaración ocurrió el sábado pasado en Pigüé, cabecera del distrito bonaerense, durante una jornada organizada por el municipio bajo el ciclo "Hablar es prevenir", una iniciativa destinada a promover el diálogo sobre las adicciones.

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Aunque el encuentro contaba con la participación de especialistas en la temática, Nebot decidió tomar la palabra y compartir su propia experiencia. "Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir", expresó el jefe comunal.

Su relato sobre la adicción

Nebot, de 37 años e intendente desde fines de 2023 por un partido vecinalista, contó que consumió cocaína durante aproximadamente dos años y explicó que dejar la sustancia implicó un trabajo diario.

"La lucha contra la adicción se tiene que dar todos los días, aunque sea un día a la vez. La causa nunca es la sustancia; la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia", reflexionó durante la charla.

Además, vinculó el momento más crítico de su consumo con una de las decisiones más difíciles de su gestión: el recorte salarial aplicado a los empleados municipales a comienzos de 2025, en medio de la situación económica que atravesaba el distrito.

Un mensaje de prevención

El encuentro formó parte de una serie de actividades impulsadas por el municipio para concientizar sobre los consumos problemáticos. Tras la exposición de Nebot, la conversación continuó con otros testimonios y especialistas dedicados al acompañamiento de personas con adicciones.

Sin embargo, fue la confesión del intendente la que marcó la jornada. Los videos de su intervención comenzaron a circular en las redes sociales y tuvieron amplia repercusión.

Consultado posteriormente por medios locales, Nebot prefirió no hacer nuevas declaraciones sobre el tema.

Por su parte, el municipio difundió un resumen del encuentro en sus redes sociales, aunque no hizo referencia al testimonio del jefe comunal. En la publicación destacó la importancia de generar espacios de diálogo y reflexión para abordar una problemática que, según señalaron, "involucra a toda la comunidad".

LB/MSS