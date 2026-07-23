"Hay que concientizar a las familias": Córdoba regula el uso de celulares en escuelas primarias y jardines

La Municipalidad de Córdoba comenzó a implementar la ordenanza que regula el uso de celulares en jardines y escuelas primarias municipales. La normativa restringe el uso recreativo de los dispositivos durante la jornada escolar, aunque mantiene excepciones para actividades pedagógicas, estudiantes con discapacidad, situaciones de salud o emergencias.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), la secretaria de Educación municipal de Córdoba, Alicia La Terza, explicó que el objetivo no es prohibir completamente los teléfonos, sino ordenar su utilización dentro de las escuelas. "Yo hablaría más de una regulación que de una prohibición del uso recreativo del celular", sostuvo.

Cómo se aplicará la medida

La funcionaria indicó que la ordenanza ya fue enviada a todos los establecimientos municipales junto con un protocolo elaborado por la Dirección de Fortalecimiento Socioeducativo y equipos interdisciplinarios.

Ahora, cada escuela deberá adaptar sus acuerdos de convivencia junto con docentes y familias. "La idea es modificar los acuerdos escolares de convivencia juntamente con la familia y los docentes".

Nuevo vínculo entre Córdoba y la Nación: Gabriel Bermúdez, a Buenos Aires

Según detalló, en las escuelas municipales el uso de celulares por parte de los alumnos no representa actualmente un problema generalizado. "No tenemos muchos niños que llevan celulares, ni tampoco los utilizan durante los recreos", afirmó.

En ese sentido, destacó que los recreos son considerados parte del proceso educativo. "Trabajamos con juegos tradicionales, espacios de lectura y actividades recreativas. Tratamos de promover otras formas de encuentro entre los chicos".

"Con nosotros están cuatro horas; el resto del tiempo están con sus familias"

Uno de los principales ejes de la implementación estará puesto en el trabajo con madres, padres y adultos responsables. La Terza consideró que la regulación dentro de las escuelas debe complementarse con cambios en los hábitos familiares. "Hay que concientizar y sensibilizar sobre el uso y la protección frente a las pantallas en los niños". Y agregó: "Con nosotros están cuatro horas, pero el resto del día están con sus familias".

Detuvieron en Buenos Aires a una mujer acusada de matar a golpes a una jubilada en Córdoba

La secretaria describió escenas que, según sostuvo, se repiten en muchos hogares. "Muchas veces vemos mesas familiares donde el papá y la mamá están usando el celular mientras cenan y no se promueve el diálogo. Eso es algo que tenemos que revertir".

Prevención de violencias digitales y ciudadanía digital

Además de limitar el uso recreativo de los teléfonos, el municipio buscará fortalecer la formación de estudiantes, docentes y familias sobre el uso responsable de las tecnologías. "Vamos a trabajar con la comunidad tratando de concientizar sobre la prevención de las violencias que suceden a través de los medios digitales".

También adelantó que habrá capacitaciones para equipos directivos y docentes: "tenemos que promover la ciudadanía digital. La tecnología llegó y no la podemos negar; tenemos que enseñar criterios y construir condiciones de cuidado".