Cosquín Rock confirmó su regreso: fecha, preventa y cómo comprar las entradas

El Cosquín Rock ya confirmó la fecha de su edición 2027. El tradicional festival cordobés se realizará el 6 y 7 de febreroen el Aeródromo Santa María de Punilla, donde volverá a reunir a miles de fanáticos de la música de todo el país. La organización anunció además que la venta de entradas comenzará el martes 29 de julio a través del sitio oficial www.cosquinrock.net, con una preventa exclusiva para clientes de BBVA, quienes podrán acceder al beneficio de 12 cuotas sin interés, hasta agotar stock.

La comercialización de los tickets se desarrollará en distintas etapas. Primero se habilitará la preventa "Yendo", luego la preventa "Llegando", ambas exclusivas para clientes de BBVA. Posteriormente se abrirá la venta general, disponible con todos los medios de pago, manteniendo las 12 cuotas sin interés para clientes de esa entidad bancaria.

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Desde la organización destacaron que el festival celebrará 27 años de historia, consolidado como uno de los encuentros musicales más importantes de Latinoamérica. En la edición 2026, el Cosquín Rock reunió a más de 90 mil personas, que disfrutaron de más de 100 artistas distribuidos en los distintos escenarios del predio.

"El fin de semana del año es Cosquín Rock", señalaron desde la organización, que definió al evento como una experiencia que trasciende la música y convoca a amigos, familias y nuevas generaciones a vivir el tradicional ritual en las sierras de Córdoba.

Asimismo, remarcaron que el festival continúa apostando a una propuesta de vivencias multisensoriales, con la música como eje central y una comunidad que, año tras año, convierte al encuentro en una de las citas más esperadas del calendario cultural argentino.