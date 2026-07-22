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Cancelan un tributo a Rosalía en Córdoba en medio de la polémica con la cantante

La cancelación se conoció horas después de la polémica que se generó luego de que la española compartiera en sus redes un video publicado por Mia Khalifa.

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Perfil Redacción Córdoba
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El evento “Rosalía en Concierto”, un tributo sinfónico gratuito, estaba previsto para este jueves 23 de julio en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU), en Plaza España, pero fue suspendido.

Cancelación de Rosalía en Córdoba

La cancelación se conoció horas después de la polémica que se generó luego de que Rosalía compartiera en sus redes un video publicado por Mia Khalifa tras la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial. La publicación fue interpretada por numerosos hinchas argentinos como una provocación y desató una ola de críticas contra la cantante española.

A días de sus shows, Rosalía se sumó a la lista de artistas repudiados por los argentinos

Tras anunciar la suspensión, la cuenta oficial del MMAU informó que el evento fue cancelado “por razones ajenas a la organización del museo” y explicó que la medida se tomó “en resguardo de los artistas”.

"Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar y agradecemos enormemente su comprensión e interés en las actividades culturales de la ciudad", expresó la entidad municipal en sus redes.

El organismo no brindó más detalles sobre los motivos de la cancelación. El espectáculo había sido presentado como una propuesta para recorrer la trayectoria de Rosalía mediante arreglos sinfónicos inspirados en el flamenco, el pop y la música electrónica.

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