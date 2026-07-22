Alerta en Córdoba: el comercio informal ya representa el 32% de las ventas y crece con fuerza

La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) presentó su informe anual sobre el sector y detectó un avance sostenido de la informalidad y las importaciones vía courier. El comercio formal, pese a seguir siendo el motor de la economía provincial, pierde empresas y empleo.

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El comercio y los servicios continúan siendo el sector más relevante de la economía de Córdoba, pero atraviesan un proceso de deterioro relativo frente al avance de canales no formales. Así lo indica la "Radiografía del Comercio y los Servicios de Córdoba", presentada este miércoles por la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), que analiza el desempeño del sector durante 2025 y el primer trimestre de 2026.

Un tercio del consumo, fuera del circuito formal

Según el estudio, el 32,1% del movimiento comercial de la provincia se realizó en 2025 a través de canales informales e ilegales: venta callejera, comercios no habilitados y marketplaces sin registro, entre otros. Ese porcentaje equivale a 2.388 millones de dólares.

El dato ubica a Córdoba entre las provincias con menor proporción relativa de informalidad del país, en el séptimo lugar. Sin embargo, en volumen de dólares comercializados de manera informal ocupa el tercer puesto nacional, solo detrás de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

A esto se suma el crecimiento de las importaciones vía courier, que en 2025 alcanzaron los 81,2 millones de dólares en la provincia, el tercer monto más alto del país. El salto interanual fue de 314,7%, el quinto incremento más pronunciado entre todos los distritos argentinos.

Los rubros más comprados por esta vía fueron indumentaria y calzado (37,6% del total, 30,5 millones de dólares), celulares y accesorios (15,4%, 12,5 millones) y marroquinería (13,8%, 11,2 millones), seguidos por repuestos automotor, informática, y belleza y cuidado personal.

El peso del comercio formal, en retroceso

El informe, elaborado junto al economista Alejandro Pegoraro, director ejecutivo de la consultora Politikon Chaco, muestra que el sector representa el 39,8% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Córdoba, genera el 45,9% del empleo privado formal y concentra el 57,2% del total de empresas de la provincia.

No obstante, esa participación viene en baja: en 2023 el sector llegó a representar el 42,8% del PBG, mientras que en 2025 cayó al 39,8%, por debajo del promedio histórico 2015-2025.

En 2025, el PBG provincial creció 4,6% interanual, pero el comercio y los servicios lo hicieron a un ritmo menor, del 3,5%. Es la segunda vez consecutiva que el sector queda por debajo del desempeño general de Córdoba.

En la comparación federal, la provincia creció menos que distritos como Neuquén (12,3%), Río Negro (7,6%) o Santiago del Estero (7,5%), aunque superó a CABA (3,1%), Buenos Aires (2,3%) y Santa Fe (1,2%).

Caen el empleo y la cantidad de empresas

El empleo del sector representa cerca del 46% del empleo privado formal desde 2015, con 252.637 puestos de trabajo en 2025. Pese a ese peso, cayó 0,6% interanual, por encima de la contracción del 0,4% registrada en el total provincial.

La cantidad de empresas también retrocede: la participación del sector bajó del 59% en 2015 al 57,2% en 2025, con 30.805 firmas activas. Solo en 2025 cerraron 773 empresas, una baja del 3,4%, frente al 2,8% del total provincial.

Los datos del primer trimestre de 2026 muestran una profundización de la tendencia: el empleo del sector cayó 2,5% en Córdoba, por encima de la media nacional (-1,8%). La caída de empresas fue de 5,5%, muy superior al 3,5% del promedio país, lo que ubicó a la provincia en el séptimo puesto entre los distritos con mayor descenso.

Competencia desigual, según la CCC

El informe plantea que el comercio formal enfrenta tres desventajas frente a la informalidad y las importaciones: compite con costos que otros no afrontan, ya que el canal informal no tributa ni registra empleo; compite con reglas que no se aplican a las plataformas de compra externa; y termina financiando al Estado mientras la venta informal capta la misma demanda sin aportar.

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Frente a este panorama, la CCC impulsa una agenda de trabajo con cuatro ejes: combatir el comercio ilegal y las importaciones sin control, modernizar el marco normativo y reducir la presión impositiva, fortalecer el comercio físico y digital, y potenciar el financiamiento y la capacitación de las empresas del sector.

La entidad busca además consolidar una Mesa Permanente de Trabajo Público-Privada junto al Gobierno provincial y municipal, en el marco de su Plan Estratégico 2025-2027.