Femicidio en Punilla: La oposición reclama jury al juez que debía controlar al femicida de Rocío Gómez

El femicidio de Rocío Gómez (27), perpetrado por su expareja Maximiliano Baudraco en Santa María de Punilla, volvió a poner la lupa sobre el accionar del Poder Judicial y desató una nueva embestida política en la Legislatura cordobesa. Tras confirmarse que el agresor violaba de manera sistemática las condiciones de su condena condicional sin que la Justicia interviniera, la oposición unificó reclamos para exigir la destitución del magistrado interviniente y anticipó también que el planteo será acompañado por denuncias penales.

El legislador Gregorio Hernández Maqueda confirmó que ampliará el pedido de jury contra el juez de Ejecución Penal, Facundo Moyano Centeno, y presentará una denuncia penal en su contra, extendiendo la investigación al Patronato del Liberado, dependiente del Poder Ejecutivo provincial. A esta iniciativa se sumó formalmente la legisladora Nancy Almada (Frente Cívico), quien respaldó la presentación e incrementó la presión sobre el sistema de justicia.

La tragedia dejó al descubierto una cadena de alertas estatales ignoradas. Según señaló la directora del Patronato del Liberado, Patricia Corbalán, ese organismo remitió tres informes al Juzgado de Ejecución Penal N° 1, a cargo de Moyano Centeno, advirtiendo los incumplimientos de Baudraco. La expareja de la víctima tardó cuatro meses en presentarse por primera vez, nunca realizó las tareas comunitarias ni el tratamiento psicológico y jamás acreditó el cumplimiento de las restricciones. El último reporte de advertencia ingresó al juzgado el pasado 20 de julio, horas antes del crimen.

"Me he sumado al pedido de jury del legislador Hernández Maqueda para el juez Moyano Centeno por su irresponsabilidad, inacción y negligencia en el crimen de Rocío", ratificó la parlamentaria juecista. En este marco, aprovechó la coyuntura para cargar también contra el desempeño del Ministerio Público Fiscal, recordando que formuló un pedido de apertura de jury contra la fiscal Juliana Companys "por liberar a un abusador y pedófilo confeso sin ningún tipo de vigilancia".

Cuatro femicidios brutales en un año exponen la burocracia judicial incapaz de prevenirlos

"Exijo el tratamiento inmediato de los jury. Basta de impunidad y complicidad. Basta de Barreliers", remarcó la integrante del Frente Cívico, e insistió: "Así seguimos acumulando jueces y fiscales. No queremos más muertes por inoperantes que no hacen su trabajo y exponen la vida de mujeres y niños ante delincuentes".

Duras críticas

Para la oposición, la inacción de Moyano Centeno no representa un hecho aislado. Hernández Maqueda recordó que el magistrado ya registra antecedentes por su polémico rol en la causa del expolicía Horacio Grasso, quien violó cientos de veces la prisión domiciliaria antes de abusar y asesinar a Milagros Bastos.

"No es el primer caso en el cual este juez de Ejecución Penal mira para otro lado y no hace el único trabajo que tiene: controlar que delincuentes peligrosos cumplan las condiciones impuestas por la Justicia", recriminó el parlamentario liberal mileista.

Asimismo, ambos legisladores coincidieron en cuestionar el rol de los órganos de control provincial. "Milagros de 22 años, Agostina de 14 y ahora Rocío de 27. Basta de impunidad judicial y política. El derecho humano a la vida no está garantizado en una Córdoba cada vez más feudal y corrupta", disparó Hernández Maqueda.

En su embestida también apuntó contra la responsabilidad del Partido Único Cordobés (PUC) -en su dura crítica al PJ en el poder- y del propio Jurado de Enjuiciamiento por "no haber destituido en su momento ni al juez Echenique Esteve ni al juez Moyano Centeno".

Diez puñaladas y una aorta perforada: la autopsia confirmó la brutalidad del femicidio de Rocío Gómez

Autopsia

La autopsia al cuerpo de Rocío Gómez, la mujer que fue asesinada en Santa María de Punilla, confirmó que recibió más de 10 puñaladas, de las cuales cinco lesionaron órganos vitales.

La Fiscalía de Instrucción N°2 de Cosquín informó que del dictamen de la autopsia realizada a la víctima surge, en forma preliminar, que el fallecimiento se debió a un shock hipovolémico, como consecuencia de múltiples heridas de un objeto punzante, presumiblemente un arma blanca.

En el comunicado se indica que, del total de las apuñaladas, cinco lesionaron órganos vitales y que la más grave perforó un pulmón y seccionó la aorta.

Por el hecho está detenido Braudaco, de 40 años, quien quedó imputado por el delito de homicidio calificado por femicidio.