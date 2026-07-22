Argentina y la discriminación: "Todos, absolutamente todos, tenemos racismo", justificó Nata Calpurnia

Calpurnia estuvo un mes en Argentina, convivió con el porteño y el bonaerense diariamente. Su trabajo como comediante la trajo a Buenos Aires. Esos días en el país la llevaron a generar diferentes contenidos sobre como tratamos los argentinos a los extranjeros.

Consultada sobre si los argentinos son racistas, Nata Calpurnia evitó una respuesta categórica y amplió el análisis a la región: "Todos, todos absolutamente tenemos racismo", afirmó. Y agregó: "Entre el racismo español y el racismo argentino, prefiero el racismo boliviano", una frase que había planteado antes en redes sociales y que le valió críticas de compatriotas.

Hace unos dias y a consecuencia de la campaña "anti Argentina" que se está viviendo en los medios, adquirió protagonismo un video de la standapera sobre una típica equivocación nacional: creer que todos los bolivianos son verduleros y que vienen de ciudades peruanas.

Sobre el trato que recibió durante su estadía, fue concreta: "Ha habido personas que me han ayudado a tomar un bus, ha habido personas que me han pagado el metro, han habido personas que me han dicho bolita", relató en Punto a Punto radio (90.7 FM). "Con todo eso yo me he sentido muy bien, no me he sentido discriminada ni nada", resumió.

Piel, clase y el barrio de Liniers

La comediante distinguió su propia experiencia de la de otros migrantes bolivianos en Argentina. "Yo he ido con esa posición de inmigrante. Otras personas han ido para costurar, otras personas han ido de verdad para hacer otros trabajos", señaló, en referencia a quienes se hospedan en el barrio porteño de Liniers, donde reside gran parte de la comunidad boliviana, mientras ella se alojó en San Telmo.

Sobre el trato diferencial por el color de piel, fue igual de directa: "Es cierto que a mí, en especial el color de piel, ha marcado mucho en cómo me tratan las personas. Pero igual en mi país e igual en otro país". Contó además que coincidió en un evento con una comediante inmigrante de Holanda y que ambas identificaban, según su color de piel, qué perfil generaba mejor recepción en el público.

Identidad, fe y fútbol: para un filósofo cordobés hay que "quedarse con la película" de la selección en el Mundial

Respecto a los controles de documentación que, según indicó, se realizaban en Liniers, construyó un chiste que repitió en sus shows: "Perdón por llegar tarde, me estaban pidiendo mi DNI en el subte".

Alberto Fernández, el ex presidente argentino, señaló en una conferencia en apoyo a su par boliviano que "Bolivia tenía el primer presidente que se parece a los bolivianos", Calpurnia fue tajante: "Para mí no es un insulto pensar que yo me parezco a Evo Morales, y tampoco yo podría decir que todos los argentinos son hijos de europeos".

"Yo me veo indígena y soy indígena, y si el presidente se ve indígena, pues es cierto", agregó. Y remarcó: "Es la primera vez que un presidente ha representado a los indígenas, porque antes de él siempre blancos, blancos, y la verdad Bolivia no es blanca".

El humor sobre Javier Milei y los derechos laborales

Uno de los chistes que Calpurnia llevó a los escenarios porteños fue un juego de palabras con el nombre del presidente argentino. "Estoy a favor de (Javier) Milei porque es la primera vez que Bolivia tiene mejores derechos laborales que ustedes", relató haber dicho ante un público de cien personas argentinas.

"Al principio no, me crujió el cuerpo, la verdad, porque dije 'estoy a favor de Milei en un público de cien personas argentinas que me estaban mirando que me iban a matar. Y después les rematé y me tranquilicé, y la gente me aplaudió", detalló sobre la recepción del chiste.

La arenga de Messi, la final "entregada" de Maradona y la bandera de las Malvinas: todas las teorías conspirativas sobre el mundial 2026

Sobre por qué esa frase funciona como humor, explicó: "El chiste es que lo dice una boliviana, indígena, que además tiene el cliché de que es verdurera para todos".

Entre las anécdotas, relató una cita con un argentino: "Le dije: oye, soy de Bolivia. Y él me dijo: uy, me encanta Bolivia. ¿Qué te gusta de Bolivia? Machu Picchu" (ícono turístico de Perú). La respuesta, dijo, marcó el fin del interés romántico: "Ahí fue el límite. Yo le dije: vete de aquí".

En los show que realizó en Argentina comenzó a cerrarlo con el remate: "Oigan argentinos, pónganse las pilas, ya voy a abrir mi verdulería y los voy a tener que contratar en negro y sin aguinaldo".

JB / JF