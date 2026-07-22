Tras la final de la Copa del Mundo, Cabo Verde, Noruega y Curazao en el radar de viajes de los argentinos

Los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 —finalizada el pasado domingo— despertaron las búsquedas de destinos ubicados en países participantes, algunos de ellos rivales de Argentina, como el caso de Cabo Verde, cuyo interés creció casi un 750% entre los argentinos, un 900% entre los brasileños, un 530% entre los colombianos y un 132% entre los mejicanos.

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Un fenómeno que demuestra cómo el fútbol puede poner en el mapa turístico a destinos hasta entonces poco explorados. Pero no fue el único, ya que los argentinos también investigaron sobre los atractivos turísticos de Noruega y Curazao.

Esto se desprende de la Encuesta sobre Viajes Deportivos 2026 de Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos, de la cual participaron 1.000 argentinos y reflejó que casi el 60% de los viajeros realizaría un viaje específicamente para asistir a un partido de fútbol.

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Nuevos destinos

El fútbol no solo mueve multitudes, también despierta el interés por descubrir nuevos destinos. Cabo Verde, por ejemplo, se convirtió en una verdadera vidriera turística: es un archipiélago de origen volcánico que combina playas paradisíacas, aguas turquesas, paisajes naturales, pueblos coloridos y una rica cultura de raíces africanas y portuguesas. Destinos como Sal y Boa Vista atraen a viajeros en busca de descanso, naturaleza y deportes acuáticos.

Sin embargo, Cabo Verde no fue el único destino que creció entre las búsquedas de los argentinos, ya que también lo hicieron Curazao con 39% y Noruega un 9%.

“Los grandes eventos tienen la capacidad de despertar el interés por destinos que, hasta ese momento, no estaban en el radar de muchos viajeros. Los deportes no solo generan emociones y pasiones, también inspiran a descubrir nuevas culturas, paisajes y experiencias, convirtiéndose en un importante impulsor del turismo”, explicó Jimena Gutiérrez, gerente General de Booking.com para Argentina.