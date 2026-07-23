Taxis y remises: El Municipio decide flexibilizar los trámites y obligaciones para mantener con vida el servicio

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves un fuerte replanteo del marco regulatorio que rige el servicio de taxis y remises en la ciudad. Se resolvió con solo la abstención de la concejala de la Izquierda.

La reforma busca otorgar más facilidades económicas y administrativas para ingresar y permanecer en el sistema de transporte. El proyecto surgió de reuniones que el Departamento Ejecutivo mantuvo durante el último año con representantes de los prestatarios, y se consensuó con al menos cinco proyectos presentados por distintos bloques legislativos.

Digitalización y acceso al sistema

Uno de los cambios centrales es el fin de la libreta papel que utilizaban taxistas y remiseros para su documentación. El vínculo con el municipio pasará a ser totalmente digital, a través de la aplicación Mi Docta.

También se modifica la forma de acceso a una licencia. Ya no se realizará por sorteo público, sino por orden de inscripción virtual. Actualmente hay 2.300 taxis y unos 500 remises habilitados, mientras que el cupo máximo previsto es de alrededor de 4.500 chapas para cada uno de esos servicios.

Vehículos, centrales y aranceles

La reforma extiende la vida útil de los vehículos de 6 a 10 años, prorrogable por otros 2, lo que iguala esa exigencia con la que rige para las unidades de plataformas electrónicas. También se elimina el límite de 2 años de antigüedad para la incorporación de autos usados, y queda vigente solo el tope general de 10 años.

Córdoba: qué cambia para taxis y remises con la nueva ordenanza que impulsa el Concejo

Otro cambio central es que taxis y remises ya no estarán obligados a estar adheridos a una central que les provea asistencia y viajes; ese vínculo pasará a ser voluntario. Además, se elimina el pago trimestral que los licenciatarios debían abonar a la Municipalidad.

En cuanto a otros requisitos, la Inspección Técnica Vehicular (ITV) pasará a realizarse cada seis meses en lugar de cada cuatro. También se amplía el rango de edad habilitado para los choferes, de 18 a 76 años, cuando antes el tope era de 70. A su vez, quienes posean más de una licencia deberán contar con un chofer por cada una, y no con dos como se exigía hasta ahora. La transferencia de licencias será sin costo, y las licencias vacantes se asignarán de forma automática a quienes se inscriban como postulantes y cumplan los requisitos, en lugar de sortearse.

Las posiciones de los bloques

Marcos Vázquez, de Hacemos Unidos por Córdoba, planteó reparos sobre el alcance de la reforma. "No creemos que el mercado por sí solo resuelva los problemas, [se necesita] un Estado que escuche y acompañe", señaló, y agregó que "los trabajadores del volante trabajan 12 horas y llegan a sus casas sin la recaudación que su familia necesita".

Desde la UCR, Fabiana Gutiérrez confirmó el acompañamiento de su bloque. "El sistema de transporte cambió tecnología y hábitos de los usuarios. No tenía sentido mantener para taxis y remises un conjunto de obligaciones y costos que fueron pensados para otro tiempo", afirmó, y remarcó que Córdoba cuenta hoy con 2.500 taxis y remises, lejos del cupo previsto por la ordenanza.

Por el Frente Cívico, Graciela Villalba respaldó la iniciativa sin reparos. "Nuestro bloque lo va a votar con las dos manos, no con una. Hace dos años que lo venimos reclamando", sostuvo, y cuestionó que la actualización normativa haya llegado tarde.

Jésica Rovetto Yapur, de Cordobeses por la Libertad, coincidió en el acompañamiento y reivindicó la autoría de un proyecto propio presentado con anterioridad. "Yo lo presenté hace más de un año, estos proyectos llegan dos años postergados", indicó, y recordó que en su momento fue cuestionada bajo el argumento de que la propuesta iba a beneficiar a las plataformas extranjeras.

Se acabó la regularización de apps de transporte en Córdoba: los choferes que no se inscribieron quedaron fuera de la ley

En sentido contrario, Cintia Francia, de Izquierda, justificó su abstención. "Vamos a seguir sometiendo a los choferes de taxis y remises, que es la misma elección que someten a los choferes de Uber", afirmó, y cuestionó que la reducción de aranceles no resuelva el problema de fondo del ingreso de los trabajadores. El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) se abstuvo en la votación.

Con la aprobación de este marco regulatorio, el Concejo Deliberante avanza en la actualización de las condiciones para el transporte individual en la ciudad, en momentos en que el sector viene perdiendo vehículos y trabajadores frente al avance de las plataformas electrónicas.