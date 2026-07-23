Es oficial: Belgrano decidió que hará con la estrella del campeón

Tras la histórica consagración en el Torneo Apertura 2026, donde el Pirata se metió de lleno en las páginas doradas del fútbol argentino al convertirse en el primer equipo indirectamente afiliado en levantar un título de Primera División, la Comisión Directiva del Club Atlético Belgrano emitió un comunicado oficial para terminar de dar respuesta a uno de los grandes dilemas institucionales que se generó tras semejante alegria: ¿Se colocará la estrella del campeonato en el escudo?

Horas antes del debut frente a Central, en el Gigante de Alberdi se conoció, a través de una misiva difundida en redes sociales, que la decisión adoptada por la dirigencia es mantener el escudo como está pero contemplarán un reconocimiento especial para la conquista deportiva que hizo delirar a todo el pueblo pirata.

El escudo no se toca

Desde la institución remarcaron que el diseño tradicional del escudo se mantendrá intacto, sin modificaciones de ningún tipo. La postura oficial es clara: la insignia representa una identidad construida a lo largo de más de 120 años de historia y trasciende cualquier éxito circunstancial.

"El escudo es nuestra insignia sagrada. Ningún logro, por extraordinario que sea, define por solo sí la grandeza de Belgrano", expresa el comunicado difundido por el club de Alberdi, subrayando que en él conviven los triunfos deportivos, el crecimiento social, las obras de infraestructura y el compromiso incansable de generaciones de socios e hinchas.

La estrella, arriba y por un tiempo

A pesar de que el emblema histórico se preserva sin alteraciones estructurales, la directiva entendió que semejante hito merecía quedar plasmado en la indumentaria oficial.

Por lo tanto, mientras el equipo sea el vigente campeón de la Liga Profesional, la camiseta oficial lucirá una estrella ubicada por encima del escudo, acompañada de cerca por el parche dorado distintivo de la LPF. Esta misma aplicación visual se trasladará de forma temporal a las diferentes plataformas digitales y soportes físicos oficiales del club.