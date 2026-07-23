Cancelaron un homenaje sinfónico a Rosalía en Córdoba por amenazas y mensajes de odio, pese a que la cantante pidió disculpas

La controversia que envuelve a Rosalía tras la final del Mundial 2026 ya tuvo consecuencias fuera de las redes sociales. El homenaje sinfónico dedicado a la artista española, que iba a realizarse este jueves en la ciudad de Córdoba, fue suspendido luego de que sus organizadores denunciaran haber recibido una gran cantidad de mensajes de odio y expresaran su preocupación por posibles incidentes durante el evento.

El espectáculo, denominado “Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico”, estaba programado en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU). A través de un comunicado difundido en las redes sociales del museo, la organización informó la cancelación y explicó que la medida respondió a motivos ajenos a la institución y tuvo como principal objetivo preservar la seguridad de quienes participarían del concierto.

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El mensaje oficial señaló: “Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico (programado para el 23 de julio) ha sido cancelado. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar y agradecemos enormemente su comprensión e interés en las actividades culturales de la ciudad. ¡Nos reencontramos muy pronto con otra propuesta!”

Rosalía pidió disculpas en medio de la polémica por un reposteo sobre la Scaloneta: "Mala mía, perdón"

Más tarde, Impacto Producciones, empresa responsable del espectáculo, publicó otro comunicado en el que explicó con mayor detalle el motivo de la suspensión y el contexto que derivó en la decisión.

Rosalia y Mia Khalifa

“En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo Rosalía en concierto. Deseamos aclarar que Impacto Producciones es una productora artística independiente y no representa ni habla en nombre de Rosalía, no administramos sus redes sociales ni participamos de sus decisiones. Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción”, expresaron.

Devolución de entradas del concierto de La Rosalia

En el mismo texto remarcaron que el proyecto venía preparándose desde hacía varios meses y que la polémica estalló cuando el trabajo ya estaba avanzado.

“Al mismo tiempo creemos importante aclarar que este espectáculo comenzó a gestarse hace más de cuatro meses, mucho antes de que ocurrieran los hechos que hoy generan tanta repercusión. Este proyecto es fuente de trabajo, dedicación e inversión de músicos, cantantes, técnicos, diseñadores y productores. Somos un equipo de trabajadores de la cultura. Agradecemos profundamente a quienes nos escribieron con respeto para expresar su opinión y a quienes continúan acompañando nuestro trabajo. Esperamos que este espacio siga siendo un lugar donde la música, el arte y el respeto puedan convivir, incluso cuando existan diferentes opiniones”, concluyeron.

A días de sus shows en Buenos Aires, Rosalía se sumó a la lista de artistas repudiados por los argentinos

La suspensión se produjo pocos días después de que Rosalía quedara envuelta en una fuerte polémica por haber compartido en TikTok un video publicado por Mia Khalifa, actriz de contenido para adultos, celebraba la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial. El clip utilizaba como banda sonora “La Perla”, una canción de la propia cantante, e incluía un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia los argentinos.

Video de Tiktok compartido por La Rosalia

La repercusión fue inmediata. Miles de usuarios cuestionaron a la artista en las redes sociales, impulsaron campañas para cancelar sus recitales en Buenos Aires e incluso promovieron pedidos para devolver las entradas de sus presentaciones. Ante el creciente rechazo, la cantante eliminó el reposteo y publicó un mensaje de disculpas en sus historias de Instagram.

“Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”, escribió la artista junto a una bandera argentina. Luego agregó otro mensaje para intentar bajar la tensión: “Solo tengo amor por Argentina”.

CS