En la polémica por publicaciones de extranjeros contra la Selección Argentina, La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para cobrar la atención en hospitales públicos y los estudios universitarios a extranjeros sin residencia permanente. Se trata de una iniciativa que fue impulsada por el diputado provincial Agustín Romo y propone arancelar las prestaciones médicas programadas y las carreras en universidades provinciales.

Sin embargo, el texto no forma parte de una iniciativa nacional ni implica cambios inmediatos para el sistema de salud o las universidades nacionales. Además, existe uno similar presentado por La Libertad Avanza en la Legislatura porteña.

La iniciativa establece que los extranjeros con residencia temporaria, transitoria, precaria o que no tengan regularizada su situación migratoria deberán pagar por la atención médica programada en hospitales públicos bonaerenses o acreditar una cobertura médica o un seguro de salud.

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Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados bonaerenses

También aclara que las emergencias médicas seguirán siendo atendidas sin condicionamientos, tal como ocurre actualmente. Solo una vez estabilizado el paciente podrá iniciarse el proceso de facturación.

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El proyecto contempla excepciones para las víctimas de trata de personas y para las atenciones vinculadas a enfermedades transmisibles, campañas de vacunación y otras prestaciones consideradas de salud pública. Los fondos que se recauden a través de esos aranceles serían destinados al Fondo Provincial de Salud.

Su propuesta además establece que las universidades provinciales de gestión estatal deberán fijar un arancel para los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Cada institución tendría la facultad de determinar el monto y la modalidad de pago dentro del marco que establezca la ley.

La medida no alcanzaría a los extranjeros con residencia permanente, quienes continuarían accediendo a los servicios en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos.

Qué dicen los datos sobre la atención de extranjeros

El debate sobre el uso de los servicios públicos por parte de extranjeros no es nuevo. Cuando una discusión similar se planteó en años anteriores, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que solo el 0,2% de las consultas médicas y el 0,8% de las internaciones en hospitales públicos de la provincia correspondían a pacientes extranjeros.

Son los últimos datos oficiales difundidos públicamente por la cartera sanitaria provincial sobre ese aspecto.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense

Un antecedente en la Ciudad de Buenos Aires

La iniciativa bonaerense tiene un antecedente en la Ciudad de Buenos Aires.

A fines de 2024, el bloque de La Libertad Avanza porteño, encabezado por la legisladora Pilar Ramírez, presentó un proyecto para que los extranjeros sin residencia permanente abonaran las prestaciones médicas programadas en los hospitales de la Ciudad.

Después, el Gobierno de la Ciudad implementó un sistema de facturación para extranjeros sin DNI argentino que accedan a prácticas no urgentes, como cirugías programadas, internaciones, resonancias magnéticas, tomografías y otros estudios de alta complejidad. Las atenciones de urgencia continúan siendo brindadas de manera gratuita.

MV/ML