Con un contundente comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió de urgencia a desmentir que su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, hayan sufrido la incautación de sus teléfonos celulares por parte del FBI. La entidad rechazó de plano las informaciones periodísticas que hablan de una retención forzada en Estados Unidos tras la final del Mundial y negó que los dirigentes estén citados a declarar ante la Justicia norteamericana.

"Es absolutamente falso", marcaron desde la institución y, además, advirtieron que iniciarán acciones legales contra quienes difundan información engañosa para dañar la imagen de la institución.

El comunicado de la AFA

Para desarmar la versión de la requisa en el aeropuerto John F. Kennedy, la AFA aclaró la verdadera naturaleza de la orden judicial que desató la polémica. La institución explicó que el documento emitido por el Tribunal del Distrito Sur de Florida apunta exclusivamente a un "tercero", a quien se le exige presentarse ante un Gran Jurado con documentación vinculada a las autoridades del fútbol argentino. En esa línea, el texto oficial subrayó que la citación no dispone "ninguna medida personal" contra Tapia ni Toviggino, no les impone obligaciones procesales y tampoco registra una "diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad".

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Lejos de adoptar una postura defensiva, el descargo institucional pasó rápidamente al contraataque contra los medios de comunicación. La entidad advirtió que la difusión de "información inexacta o deliberadamente tergiversada" genera una grave desinformación y daña de forma injustificada el honor de los dirigentes. Tras exigir un mayor "rigor informativo" antes de publicar afirmaciones sin respaldo, la AFA anunció que se reserva el derecho de denunciar a quienes difundan datos engañosos.

Chiqui Tapia

El enojo de la dirigencia responde a la gravedad de las versiones que circularon en las últimas horas y que vincularon a la cúpula con una megaoperación de lavado de dinero. Según trascendió, la lupa de la Justicia norteamericana está puesta en TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Florida y administrada por el empresario teatral Javier Faroni. Esta firma opera como agente exclusivo de la AFA para gestionar amistosos y grandes sponsors, y los investigadores sospechan que cerca de 40 de los 300 millones de dólares que administró habrían sido desviados hacia empresas fantasma.

Este frente internacional impacta de lleno en un momento de extrema vulnerabilidad judicial para Tapia y Toviggino en el plano local. De hecho, el presidente de la AFA solo pudo viajar al Mundial gracias a un permiso especial de los tribunales argentinos, ya que se encuentra procesado por evasión tributaria y retención indebida de aportes por más de 19.000 millones de pesos. A ese expediente se le suma una investigación paralela que busca determinar el origen de los fondos utilizados para comprar una mansión de 17 millones de dólares en Pilar, atribuida directamente al tesorero de la institución.

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La sombra de Faroni y el rompecabezas en Miami

Toda la estructura financiera que hoy sacude a la Selección quedó al descubierto tras la denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene una guerra judicial abierta con la AFA y fue el encargado de destapar los manejos irregulares en Estados Unidos. Las averiguaciones avanzan a paso firme y quedaron en manos de tres pesos pesados: Patrick Gushue y Christopher Ting, fiscales radicados en Washington con fuerte experiencia en la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, y Michael Berger, un experto del Distrito Sur de Florida especializado en lavado de activos.

A pesar de estar en el centro del radar del FBI y de la Justicia local, Javier Faroni no se privó de seguir al equipo durante la Copa del Mundo. El empresario fue visto en las tribunas del Atlanta Stadium durante la tensa semifinal contra Inglaterra, camuflado entre el público pero muy cerca del sector de las familias de los jugadores. Su vínculo con Tapia se consolidó en plena pandemia, cuando Faroni era director de Aerolíneas Argentinas, y derivó en un millonario contrato de representación comercial que, para colmo, fue extendido oficialmente hasta diciembre de 2030.

Mientras Lionel Messi logró esquivar el caos volviendo a Rosario un día después en la tranquilidad de su avión privado, el resto de la comitiva (encabezada por Tapia, Toviggino y dirigentes como Luciano Nakis o Jorge Miadosqui) aterrizó en Ezeiza envuelta en un clima de paranoia, sospechas cruzadas y la amenaza latente de un Gran Jurado estadounidense que promete seguir revisando las cuentas internacionales de la AFA.

TC