El FBI secuestró el celular de Claudio "Chiqui" Tapia: por qué deberá declarar en Estados Unidos

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue citado a declarar por la Justicia de Estados Unidos en una investigación que busca esclarecer el funcionamiento de los contratos comerciales internacionales de la entidad. La pesquisa tomó mayor relevancia luego de que agentes del FBI secuestraran su teléfono celular tras la final del Mundial 2026.

El expediente, que se tramita en Florida, también involucra a otros dirigentes y empresarios vinculados con la AFA. Mientras tanto, Tapia continúa afrontando distintas causas judiciales en la Argentina, relacionadas con presuntas irregularidades tributarias y patrimoniales.

El operativo del FBI tras la final del Mundial

El procedimiento se realizó en el aeropuerto de Nueva York, pocas horas después de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

Antes de abordar el vuelo chárter de regreso al país, agentes del FBI secuestraron el teléfono celular de Claudio Tapia y requisaron computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a integrantes de la delegación.

El operativo provocó una demora en la salida del vuelo, que despegó más de dos horas después del horario previsto, prolongando la espera de los hinchas que aguardaban la llegada del plantel en el aeropuerto de Ezeiza.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul no viajaron junto al resto de la delegación. El capitán regresó posteriormente en un vuelo privado con destino a Rosario.

Qué investiga la Justicia de Estados Unidos

La investigación se centra en contratos comerciales internacionales de la AFA y en el rol desempeñado por TourProdEnter LLC, empresa que actúa como representante comercial de la entidad en el exterior.

Según la causa, los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger analizan operaciones que superarían los US$300 millones y buscan determinar si determinadas transferencias podrían configurar delitos financieros, entre ellos presunto lavado de activos y fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

La investigación también incorpora documentación bancaria obtenida mediante un procedimiento de "discovery", donde aparecen transferencias desde TourProdEnter hacia sociedades vinculadas con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, además de un pago dirigido a María Florencia Sartirana, extesorera de la entidad.

La AFA reconoció públicamente que mantiene un contrato vigente con TourProdEnter, aunque sostuvo que esa relación comercial ya fue analizada por tribunales argentinos y estadounidenses sin que se detectaran irregularidades.

Cuándo deberá declarar Claudio Tapia

La Justicia estadounidense citó a Claudio Tapia para presentarse el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

En la misma convocatoria también fueron citados Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Lucero. Además, los investigadores solicitaron información sobre las comunicaciones mantenidas entre los involucrados.

Hasta el momento, ni Tapia ni la conducción de la AFA realizaron declaraciones públicas sobre el procedimiento del FBI o la citación judicial.

Las causas que enfrenta Tapia en la Argentina

Mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el presidente de la AFA continúa involucrado en distintos expedientes judiciales en la Argentina.

El más avanzado tramita en la Justicia Penal Económica, donde fue procesado sin prisión preventiva por una presunta evasión vinculada con retenciones y aportes de la seguridad social por más de $19.000 millones.

La causa fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y está a cargo del juez Diego Amarante. A fines de junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de Tapia y de Pablo Toviggino, dejando el expediente en condiciones de avanzar hacia un juicio oral.

Durante su defensa, Tapia sostuvo que la AFA no incurrió en ninguna conducta delictiva y argumentó que las obligaciones tributarias cuestionadas estaban alcanzadas por una resolución del Ministerio de Economía que suspendía las ejecuciones fiscales.

Las restricciones para viajar y otra investigación patrimonial

Como consecuencia del procesamiento en la causa tributaria, Claudio Tapia debe solicitar autorización judicial cada vez que viaja al exterior. El permiso para acompañar a la Selección durante el Mundial fue otorgado especialmente por el juez de la causa.

Además, el dirigente aparece mencionado en otra investigación relacionada con una propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. Aunque no se encuentra imputado en ese expediente, la causa busca determinar el origen de distintos bienes presuntamente vinculados con personas del entorno de Pablo Toviggino.

La investigación continuará durante las próximas semanas tanto en Estados Unidos como en la Argentina. Mientras la Justicia estadounidense analiza los contratos internacionales de la AFA, en el ámbito local siguen avanzando los expedientes por presuntas irregularidades tributarias y patrimoniales que involucran a la conducción de la entidad.