Las contrataciones remotas cambian de perfil: siete de cada diez búsquedas ya no son para tecnología

La licenciada en relaciones laborales, Ayelén Kalenok, dialogó con Canal E y evaluó que el mercado laboral global atraviesa una transformación que ya no se limita a los perfiles tecnológicos.

Kalenok destacó que este cambio surge de tendencias relevadas por el Foro Económico Mundial y por plataformas especializadas en contratación internacional. "Vamos a hablar de un fenómeno que se está dando y es muy interesante, y habla de cómo están creciendo las contrataciones remotas e internacionales en sectores que, si nosotros pensamos en profesiones más clásicas, a la hora de hablar de empleos internacionales o empleos remotos, son bastante diferentes", planteó.

Las contrataciones no se concentran únicamente en el sector tecnológico

Asimismo, remarcó que la transformación ya no está concentrada exclusivamente en la industria tecnológica: "No hablamos de lo que hablamos siempre, de tecnología, de desarrolladores, sino que vamos a hablar de rubro salud, rubro logística, rubro manufactura también, y cómo está creciendo el empleo internacional en estos sectores".

Uno de los principales cambios, explicó Kalenok, está en la diversidad de perfiles que hoy buscan las empresas. "Siete de cada diez contrataciones durante 2025 fueron de roles que no tienen nada que ver tal vez con la tecnología, no fueron desarrolladores, no fueron data, no fueron estos roles que hace algunos años eran el 100% de contrataciones que se daban de este tipo, sino que fueron roles de marketing, roles administrativos, roles más operativos", resaltó.

Esto responde a una reorganización de las empresas, donde muchas tareas que antes se realizaban exclusivamente de manera presencial ahora pueden ejecutarse a distancia. Al referirse al sector salud, explicó: "Detrás de esto hay muchos roles administrativos, operativos, que antiguamente se llevaban a cabo en su totalidad en on-site, en ese mismo lugar a donde se prestaba el servicio".

Reconfiguración de las posibilidades laborales

Para la entrevistada, esta evolución modifica la manera de analizar el mercado laboral. "Esto es muy interesante porque reconfigura no solamente las posibilidades laborales para estas profesiones que antes uno pensaba que sí o sí se podían realizar presencial, como también de cómo se analiza el mercado, que pasamos de, como analizamos usualmente, analizar mercado regional o local para empezar a analizar ciertos rubros desde una vista un poco más global", expresó.

Sobre profesiones reguladas como la abogacía, reconoció que existen limitaciones vinculadas a la legislación de cada país, aunque señaló que también aparecen nuevas oportunidades internacionales. "La abogacía es uno de los rubros en los cuales también se empieza a dar", afirmó.