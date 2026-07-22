Roberto Rojas realizó una comparación entre lo que se podía comprar en el Mundial de 2022 con el de 2026

El economista, Roberto Rojas, en comunicación con Canal E, aseguró que seguir el Mundial 2026 resulta considerablemente más costoso para los argentinos que durante Qatar 2022.

Según Rojas, el deterioro del ingreso disponible es uno de los factores centrales. "Vamos a hablar un poco de precios en general, porque se siente en el bolsillo esta caída en términos reales del 16,5% que tuvo si comparamos 2023 con el día de hoy", planteó.

Cómo se conforma el ingreso familiar

Asimismo, explicó que ese fenómeno responde a varios factores: "El ingreso disponible está conformado en la familia por el ingreso menos los impuestos más los subsidios". Sin embargo, afirmó que, "el acuerdo paritario, que va hasta el 1% en todas las ramas por ayuda del Gobierno, no acompaña la inflación, lo que hace que baje el ingreso disponible", mientras que "la quita de subsidios que hace que aumente servicios en general" también profundiza la pérdida de capacidad de compra.

Para medir el impacto, Rojas utilizó como referencia el salario mínimo vital y móvil. "El salario mínimo hoy nos permite comprar 181 litros de nafta, mientras que en el 2022, en el Mundial de Qatar, podíamos comprar 411 litros de nafta con el mismo salario mínimo vital y móvil", resaltó.

Comparación entre lo que se podía comprar hace 4 años y hoy

La comparación también alcanza a los alimentos: "Hoy podemos comprar con un salario mínimo 20 kilos de carnes en promedio y en el Mundial de Qatar 50 kilos de carne, es decir más del doble, 150% más".

El entrevistado explicó que eligió esa metodología porque "si nosotros damos solamente precios no tenemos referencia". En ese sentido, señaló que comparar el poder de compra permite identificar con mayor claridad dónde se deterioró el ingreso de las familias.

Uno de los rubros donde se observa la mayor diferencia es el transporte. "Hoy podemos comprar 362 boletos en promedio con un salario mínimo vital y móvil de todas las categorías y en el 2022 podríamos comprar 2.065 boletos. La diferencia es más de 1.000%", expresó.