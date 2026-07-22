El dólar blue cerró en alza este miércoles 22 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales del Banco Central subieron en US$117 millones. De esta manera, cerraron la jornada con un total de US$49.036 millones.

El dólar blue cerró en alza este miércoles 22 de julio. La divisa paralela aumentó $20 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.555 y se compró a $1.535.

Dólar blue

El dólar blue avanzó $20 en la jornada y se ubicó en $1.555 para la venta y $1.535 para la compra, según las cotizaciones relevadas durante la jornada.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.511,05.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.568,41.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambió a $1.489,60 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.956,50.

Dólar Oficial

El dólar oficial quedó en $1.505 según el promedio de las principales entidades financieras, mientras que el dólar oficial informado por Rava Bursátil cerró en $1.500. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en torno a $1.480 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central en esta oportunidad compró US$25 millones en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron US$117 millones y cerraron en US$49.036 millones.