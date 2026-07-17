Reservas, deuda y riesgo país: por qué el Banco Central logró recomponer los dólares vendidos al Tesoro

Luego de que el Tesoro utilizara parte de sus depósitos en pesos para adquirir dólares al Banco Central y afrontar vencimientos con bonistas, Camilo Tiscornia sostuvo que la operación no debilitó la posición de la autoridad monetaria. "La realidad es que en esta última semana justamente el Banco Central profundizó de vuelta su estrategia de compra de divisas", afirmó.

El economista explicó que la entidad monetaria retomó en julio el ritmo de compras que había desacelerado durante junio, cuando el dólar registró una mayor presión. "Esta última semana, la verdad que ha comprado más de mil millones de dólares el Banco Central, con lo cual te diría que logró recomponer esa venta de dólares que le había tenido que hacer al Tesoro", remarcó.

El desafío del Gobierno: acumular reservas y reducir el riesgo país

Para Camilo Tiscornia, uno de los principales objetivos del Gobierno es conseguir financiamiento en moneda extranjera para evitar recurrir a las reservas internacionales. "Si se pueden conseguir esas fuentes de financiamiento, le evita al Tesoro tener que ir a comprarle divisas al Banco Central y le favorece que el Banco Central los dólares que compró los pueda verdaderamente acumular", explicó.

Respecto del aumento de los depósitos privados tras el pago de deuda, aclaró que responde a un cambio contable. "Es como que hay una caída en lo que serían depósitos del Tesoro y una subida en los depósitos privados", señaló al describir el traspaso de los fondos desde las cuentas oficiales hacia los bonistas.

Sobre la evolución del riesgo país, Tiscornia indicó que influyen tanto factores internacionales como locales. "Lo internacional viene jugando algún rol", sostuvo, al mencionar el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y su impacto sobre los mercados.

Inflación, señales económicas y perspectivas para Argentina

El economista destacó que, pese a la volatilidad de corto plazo, la percepción sobre Argentina mejoró en los últimos meses. "Lo cierto es que, yo te diría, en los últimos meses, la verdad es que el riesgo país logró caer unos cuantos escalones", afirmó, al recordar la mejora en la calificación crediticia y la presentación del programa financiero del Gobierno.

En cuanto a la desaceleración de la inflación, consideró que su influencia sobre el riesgo país es indirecta. "La baja de la inflación creo que tiene un impacto más indirecto a través de lo que sería como la performance del programa económico en general", explicó.

Finalmente, sostuvo que la menor inflación fortalece la percepción de estabilidad económica y política. "Cuanto menor la inflación, mejora el poder adquisitivo de la gente, hay una percepción de mayor estabilidad", concluyó.