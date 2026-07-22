Dólar futuro y dólar linked: las herramientas que usa el Gobierno para frenar al blue

El dólar blue mantiene una relativa estabilidad en torno a los $1.500, aunque esa calma no responde únicamente a una mayor oferta de divisas en el mercado. El asesor de inversiones Sebastián Waisgold explicó cómo el Gobierno utiliza distintos instrumentos financieros para contener la cotización sin necesidad de vender reservas.

Según detalló, el ministro de Economía Luis Caputo comprometió cerca de 8.900 millones de dólares entre bonos dólar linked y posiciones de futuros, herramientas que ofrecen cobertura cambiaria a quienes temen una suba del tipo de cambio.

Cómo funciona la estrategia oficial para contener al dólar

Waisgold explicó que el Gobierno no está gastando directamente sus reservas, sino asumiendo compromisos financieros a futuro. "No está gastando directamente esos dólares, no es que está vendiendo por mercado esos dólares, digamos, reduciendo sus reservas", sostuvo.

Detalló que el Tesoro emite letras y bonos dólar linked, mientras que el Banco Central ofrece coberturas en el mercado de futuros. Según explicó, estas herramientas apuntan a captar a los inversores que buscan resguardarse de una eventual suba cambiaria sin necesidad de dolarizar directamente sus ahorros.

El riesgo de una "sábana corta" en pesos

El especialista aclaró que, si el dólar oficial sube, el Estado deberá cubrir esos compromisos en pesos y no en divisas, lo que reduce la masa monetaria disponible pero no las reservas del Banco Central. "Es una sábana que puede quedar corta en un hipotético caso de un escenario de dólar recalentado", advirtió.

Waisgold remarcó que, actualmente, el dólar oficial se ubica en torno al 24% del techo de la banda cambiaria, que ronda los $1.833. Esa distancia, señaló, todavía deja margen de maniobra para la estrategia oficial.

Alternativas de inversión frente a la inflación

Consultado sobre las opciones disponibles para los ahorristas, el asesor financiero mencionó al TTD26 como uno de los pocos instrumentos en pesos que logra superar a la inflación, con una tasa cercana al 34-35%. Entre las coberturas en dólares, destacó las obligaciones negociables de empresas como Telecom e IRSA, además del ETF de oro (TLD), que permite aprovechar la baja reciente del metal.

Para quienes apuestan a la continuidad del actual esquema económico, mencionó bonos soberanos como el AO28 y el AO29, con tasas de interés mensuales de 7,3% y 8,5% respectivamente.

Locales vacíos: la otra cara de la economía porteña

La conversación también giró hacia el fenómeno de los locales comerciales vacíos en zonas históricas de Buenos Aires, como Florida y Lavalle. Waisgold contó que, tras recorrer la zona, se sorprendió al encontrar varios locales en alquiler o en venta por cuadra. "Me sorprendió que por cuadra encontraba mínimo 3, 4 locales en alquiler o en venta", relató.

El especialista vinculó ese fenómeno con la resistencia de los propietarios a bajar los valores de alquiler, pese a la caída del consumo. "Cuánto tenés que vender para afrontar un alquiler de ese tipo", se preguntó, y remarcó que muchos comerciantes todavía no logran adaptarse a la nueva dinámica económica del país.