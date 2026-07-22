Riesgo país en baja: el impacto de la mejora de la calificación de Moody's sobre el mercado

La analista de mercados, Emilse Córdoba, en contacto con Canal E, se refirió a que la jornada financiera mostró un escenario favorable para los activos argentinos, impulsado por la mejora en la calificación crediticia otorgada por Moody’s y la consecuente baja del riesgo país.

Según explicó Emilse Córdoba, la mejora de la percepción sobre Argentina tuvo un impacto inmediato en el mercado. "Lo que tiene que ver con el mercado argentino es justamente esa baja del riesgo país", planteó. Además, señaló que esto "viene de la mano también a la modificación de la nota por parte de Moody's, donde mejoró la nota para argentino".

El panorama del riesgo país se mantiene positivo

Asimismo, mencionó que esa decisión de la calificadora tuvo efectos concretos sobre los activos financieros: "Eso hace que, obviamente, acomode hacia abajo lo que tiene que ver el riesgo país y eso colabora, ayuda y el real viene de la mano del precio de los bonos".

En ese sentido, Córdoba explicó que los bonos soberanos comenzaron la rueda con subas y luego moderaron su desempeño, aunque también "acomodó el precio de muchos activos argentinos, las acciones que cotizan tanto en el panel líder como en el panel general".

En qué se está fijando el mercado en la actualidad

Mientras tanto, el foco de los inversores no está puesto únicamente en Argentina. Sobre la misma línea, sostuvo que hoy el mercado internacional sigue dos grandes variables: "Me parece que hoy en día, justo hoy, el mercado está como mirando dos números, dos rubros".

El primero es la evolución del petróleo en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. "Por un lado está mirando qué es lo que pasa con el petróleo y esto, obviamente, ha recrudecido entre Estados Unidos e Irán, digamos, que se recrudeció el día domingo", expresó la entrevistada.

Según explicó, detrás de ese seguimiento aparece la preocupación por la inflación y las próximas decisiones de la Reserva Federal: "Entonces mira el petróleo, porque detrás del petróleo lo que está mirando es qué va a pasar con la próxima inflación, qué va a pasar con la próxima reunión de la FED, 28, 29, o sea, la semana que viene, y qué es lo que va a pasar con las tasas".