Eugenio Semino cuestionó el sistema jubilatorio: "Tenemos casi 5 millones de jubilados que se están muriendo de hambre"

El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, en diálogo con Canal E, evaluó que el debate sobre el sistema previsional argentino volvió a instalarse en medio del crecimiento del empleo informal, la caída de los aportes y el deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones.

Semino explicó que la histórica relación entre trabajadores activos y jubilados “está superado en el mundo, inclusive en Argentina”, ya que actualmente “lo que rige es un sistema de reparto asistido. Es decir, una parte viene del trabajo, es decir, aportes y contribuciones, y la otra mitad es lo que asiste el Estado a través de un esfuerzo fiscal de impuestos”.

Cómo se financian las jubilaciones

Al analizar el financiamiento previsional, remarcó que, “más del 40% de trabajo no registrado” y que “del sector registrado los salarios son bajos, por lo cual, esto en sí hace cada vez más raquítico a este sistema”.

Para Semino, Argentina ni siquiera cuenta hoy con un verdadero régimen previsional. “Lo que existe en Argentina no es estrictamente un sistema previsional en términos tradicionales”, afirmó, al señalar que el sistema debería reflejar la historia laboral, el aporte social de cada persona y garantizar la cobertura de las necesidades básicas.

Fuerte deterioro del poder adquisitivo entre los jubilados

En ese sentido, describió la situación actual con cifras contundentes: “Tenemos casi 5 millones de jubilados pensionados en una mínima convencional de 483.000 pesos a la fecha”, mientras que “tampoco esto ocurre” cuando se trata de cubrir la canasta básica.

El entrevistado recordó que distintos especialistas vienen reclamando cambios desde hace años. “Lo debimos hacer hace mucho tiempo, los gerontólogos, los geriatras, los previsionalistas, lo venimos planteando, pero bueno, no lo han tomado los decisores políticos”, lamentó.

Mientras ese debate sigue pendiente, advirtió sobre la gravedad de la situación social. “Tenemos casi 5 millones de jubilados que se están muriendo de hambre”, afirmó.