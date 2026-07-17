El FBI investiga a Javier Faroni por la compra de departamentos en Estados Unidos valuados en 11 millones de dólares

El FBI investiga al productor Javier Faroni por la compra de departamentos de lujo en Miami por valor de 11 millones de dólares usando sociedades radicadas en Florida.

La investigación del FBI sobre Faroni

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), esta investigación forma parte de un expediente federal estadounidense que se encarga de rastrear operaciones inmobiliarias presuntamente relacionadas al lavado de activos y la triangulación de dinero generado en actividades que no fueron declaradas.

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Fuentes citadas por El Nuevo Herald aseguraron que el FBI pidió información a registros públicos del condado de Miami-Dade y a brokers inmobiliarios que formaron parte de estas operaciones que incluyeron la adquisición de 2 departamentos en Brickell y 1 penthouse en Sunny Isles, lugares exclusivos para millonarios donde el valor del metro cuadrado supera los 10.000 dólares.

Los investigadores intentan definir si estas compras se hicieron con fondos propios o participaron terceros, incluyendo compañías relacionadas al entretenimiento o a la representación de deportistas de elite.

Javier Faroni

El vínculo de Faroni con el deporte y la AFA

Faroni, que tiene vínculos con dirigentes de la AFA y con representantes de jugadores, había sido previamente mencionado en investigaciones periodísticas sobre su presunto rol de intermediarios en transferencias internacionales.

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Según Noticias Argentinas, su nombre figuró en reportes de movimientos financieros vinculados a operaciones de clubes argentinos con equipos de Estados Unidos y México, aunque nunca fue imputado en nuestro país; sin embargo, la investigación del FBI reavivó el interés sobre estos antecedentes, abriendo nuevos interrogantes sobre una posible conexión entre su trabajo como empresario y el flujo de grandes sumas de efectivo hacia el mercado inmobiliario de Estados Unidos.

Javier Faroni

La reacción de la PROCELAC y la AFIP

En este contexto, fuentes judiciales argentinas confirmaron que la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC) estudia pedir información a Estados Unidos para definir si las operaciones de Faroni podrían encuadrarse en delitos locales como evasión fiscal o lavado de activos

La AFIP, además, estudia si estas compras fueron debidamente declaradas y si hay una conexión entre los montos invertidos y los ingresos declarados oficialmente por el productor durante los últimos años.

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Esta investigación también tuvo repercusiones dentro del ámbito deportivo porque dirigentes de la AFA consultados sobre el tema indicaron que Faroni no tiene cargos formales dentro del organismo, pero si reconocieron que tiene influencia en áreas de logística y representación.

Estados Unidos está investigando las compras inmobiliarias hechas por ciudadanos extranjeros en Miami, un mercado que, históricamente, fue usado para blanquear fondos provenientes de actividades no declaradas o directamente ilícitas.

La defensa de Faroni afirma que las compras fueron legítimas y que su cliente tiene la documentación que respalda el origen de sus fondos; sin embargo, la investigación del FBI sigue abierta y podría ampliarse si se encuentran vínculos con sociedades offshore o con operaciones financieras realizadas desde nuestro país.