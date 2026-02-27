AFA: la Justicia encontró más cuentas bancarias vinculadas a Javier Faroni en Estados Unidos

La Justicia de Estados Unidos encontró cuatro cuentas bancarias de la empresa TourProdEnter, la compañía de la AFA en el exterior de Javier Faroni que juntó unos 400 millones de dólares por la marca de la selección en el exterior.

Clarín informó que una de esas cuentas está en el PNC Bank por donde pasaron 13 millones de dólares, pero hay también otras tres en otros bancos. La justicia le dio esa información a Guillermo Tofoni, querellante en la causa.

Las cuatro cuentas nuevas (la del PNC Bank y las otras tres) se agregan a las cuentas de otros cuatro bancos descubiertas a instancias de Tofoni, quien denunció a los dirigentes de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por fraude por la ruptura de un contrato. En total serían ocho cuentas.

Según Infobae por el PNC Bank se recibieron unos US$ 13.483.801 que operaba la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Horacio Faroni y, su esposa, Érica Gabriela Gillette, que habría manejado dinero de la AFA. Faroni fue diputado por el Frente Renovador, el partido fundado por Sergio Massa.

Esa cuenta del PNC Bank recibió transferencias de algunas empresas relacionadas a contratos con la AFA, entre ellas Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG, Star Rights Limited, Wise US.

Para Clarín este descubrimiento amplía la información bancaria utilizada para canalizar el dinero proveniente de los contratos internacionales de la AFA. Este hallazgo confirma que el esquema detectado en las otras entidades bancarias es similar: ingresos concentrados, fragmentación inmediata, transferencias a sociedades fantasma; entre otras.

Los documentos a los que accedieron Clarín e Infobae revelan envíos a a Star Rights Limited, a Cotti Coffee International y a Assist Card Smalline.



También aparecen en la documentación bancaria las empresas Prestige One Luxury, Socios Technologies AG, Sports Licensing, Smartsoft, Wise US, Global FC, AW Capital (W88), Bill.com y Guardians of the Ball, por citar algunas.

Guardians of the Ball estaría vinculada a Fabián Marcelo Ramón Saracco, socio de Odeoma Gestión SL y cercano al tesorero de la AFA, Toviggino.

Entre los principales destinos figura ADCAP Uruguay Agente de Valores, una financiera con sede en Montevideo, que recibió US$ 2.327.492 en ocho transferencias.

