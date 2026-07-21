Kicillof inauguró un CAPS en Morón y apuntó contra Milei: “No reconocen la importancia de la salud pública”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este martes el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Papa Francisco" en la localidad de Castelar, partido de Morón, y aprovechó el acto para lanzar duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei. "Quienes gobiernan hoy a la Argentina no reconocen la importancia de la salud pública", afirmó al defender el acceso estatal a la atención sanitaria.

Durante el acto, el mandatario bonaerense sostuvo que el Gobierno nacional "vino a destruir al Estado" y que sus políticas provocan un deterioro en las condiciones de vida de la población. "A ese modelo de deserción y crueldad, en la Provincia de Buenos Aires le respondemos con hechos concretos que benefician a la gente", expresó al presentar el nuevo establecimiento de salud.

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Kicillof también cuestionó la visión del oficialismo nacional sobre el rol del mercado. "Javier Milei nos dice que la libertad es dejar todo a merced de la mano invisible del mercado, aunque excluya a millones de familias y deje infinidad de necesidades sin atender", señaló. En contraposición, sostuvo que "la verdadera libertad es que todas las personas que sufren un padecimiento o atraviesan una angustia puedan contar con una atención integral, tengan o no los recursos".

Cómo es el nuevo CAPS inaugurado en Castelar

El centro de salud, ubicado en el barrio 20 de Junio, demandó una inversión de 556 millones de pesos y cuenta con cuatro consultorios de atención general, un consultorio ginecológico, uno odontológico, vacunatorio, enfermería, dispensario de medicamentos y un Salón de Usos Múltiples (SUM). Además, brindará prestaciones de psicología, obstetricia y diabetología.

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La actividad contó con la presencia del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente de Morón, Lucas Ghi, en una aparición conjunta que también tuvo repercusión política por producirse en medio de la interna del peronismo local con el sector referenciado en Martín Sabbatella.

Las críticas de Kicillof al Gobierno nacional

En el cierre de su discurso, el gobernador profundizó sus cuestionamientos a la administración libertaria y aseguró que el país atraviesa "un modelo perverso que exprime los bolsillos de los trabajadores y no invierte un solo peso en el pueblo". Además, afirmó que "hoy las familias se están endeudando para comprar remedios y pagar el alquiler".

Por su parte, Nicolás Kreplak destacó que el establecimiento es el CAPS número 208 inaugurado durante la actual gestión provincial y afirmó que forma parte de una estrategia para fortalecer un sistema sanitario integrado con eje en la atención primaria y la prevención.

En tanto, Lucas Ghi remarcó que, "frente a un Gobierno nacional que paraliza todas las obras", el nuevo centro sanitario demuestra que "el Estado puede ser eficiente para brindar respuestas a la gente".

LB