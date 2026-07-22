Tras la final de la Copa Mundial 2026, que consagró a España como campeón y a Argentina como subcampeón, Mercado Pago reveló quiénes fueron los ganadores del prode, la competencia virtual en la que los usuarios pronosticaban los resultados de los partidos.

El premio para el primer puesto fue de US$50.000 y contó con la participación de aproximadamente 11 millones de usuarios, un número que llegó hasta los Records Guinness. La competencia se desarrolló durante los 104 partidos del Mundial y otorgó premios diarios a los participantes.

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Cómo era la dinámica del prode de Mercado Pago

A través del prode de la billetera digital, los usuarios podían ingresar los resultados de los partidos. Si acertaba al ganador, obtenían 3 puntos, mientras que los que también atinaban los goles ganaban 6.

Al mismo tiempo, la plataforma repartía premios reales, como órdenes de compra de $10.000. De esta manera, los usuarios podían disfrutar de los partidos del Mundial y, en caso de adivinar el resultado, obtener dinero a su disponibilidad.

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Copa Mundial 2026: los resultados finales del prode de Mercado Pago

Contra todo pronóstico, el primer puesto del prode de Mercado Pago fue compartido entre 3 usuarios, que debieron repartirse el premio mayor debido a que obtuvieron un total de 294 puntos cada uno. En todos los casos, lograron adivinar 12 resultados exactos, predijeron al ganador en 74 partidos y solo tuvieron 18 desaciertos.

Por otra parte, el segundo lugar también obtuvo un empate múltiple: 5 usuarios obtuvieron 291 puntos cada uno, mientras que en el tercero se encontraron otros 5 que lograron alcanzar una puntuación de 288. En paralelo, el partido con el resultado menos acertado de toda la Copa Mundial 2026 fue la disputa por el tercer lugar entre Inglaterra y Francia, que finalizó con un 6-4 y la victoria inglesa.

JS/MSS