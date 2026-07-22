Encuesta: la imagen de Argentina en Estados Unidos se mantiene positiva pese a las acusaciones de racismo

Mientras el Mundial 2026 dejó imágenes de celebración y consolidó al fútbol como un fenómeno global, también expuso una de sus caras más oscuras: los episodios de racismo. Sin embargo, una serie de encuestas realizadas en Estados Unidos sugiere que esos hechos no reflejan la percepción general de la sociedad estadounidense hacia Argentina, mientras crecen las acusaciones de racismo en su contra.

Dos relevamientos publicados por la consultora YouGov, uno en conjunto con The Economist y otro realizado tras la final de la Copa del Mundo, muestran que la imagen de Argentina entre los estadounidenses continúa siendo ampliamente positiva y que la mayoría considera que el torneo ayudó a acercar a los países, pese al clima de hostilidad que se vivió en algunos partidos.

La mayoría de los estadounidenses considera a Argentina un país amigo

Una de las encuestas, realizada entre el 10 y el 13 de julio sobre 1.616 adultos estadounidenses, consultó si distintos países son considerados aliados o enemigos de Estados Unidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el caso de Argentina, el 15% respondió que la considera un aliado, mientras que otro 38% la definió como un país amigo. En conjunto, el 53% expresó una percepción positiva.

En contraste, apenas el 8% la calificó como un país poco amistoso y solo el 2% la consideró un enemigo de Estados Unidos. Un 36% respondió que no tenía una opinión formada.

Los datos muestran diferencias según el perfil de los encuestados. Entre quienes votaron a Donald Trump en las elecciones de 2024, el 60% considera a Argentina un aliado o un país amigo (18% y 42%, respectivamente). Entre los votantes de Kamala Harris, ese porcentaje alcanza el 57% (16% y 41%).

Encuesta: 4 de cada 10 argentinos rechazan tanto a Milei como al kirchnerismo: ¿hay lugar para una tercera opción?

La percepción también mejora entre los simpatizantes del movimiento MAGA, donde el 24% considera a Argentina un aliado y el 39% un país amigo.

Otro estudio de YouGov, realizado el 21 de julio sobre 2.740 adultos estadounidenses, consultó cuál fue, a juicio de los encuestados, el principal efecto que dejó la Copa del Mundo 2026.

El resultado fue contundente: el 57% afirmó que el torneo "acercó a los países del mundo", mientras que apenas un 8% sostuvo que contribuyó a alejarlos. El restante 35% respondió que no estaba seguro. Los resultados muestran que, para la mayoría de los estadounidenses, el campeonato tuvo un impacto positivo en términos de relaciones internacionales y convivencia entre distintas nacionalidades.

Las encuestas aparecen pocos días antes de que la Selección argentina fuera blanco de críticas tras desplegar una bandera en el campo de juego, con la inscripción “Las Islas Malvinas son argentinas”.

A lo largo del torneo el tono se fue elevando, hasta el punto de que, una vez finalizado, se desatara una feroz campaña en contra de nuestro país, por ser tildado de racista.

Milei respondió a las críticas contra Argentina tras el Mundial: “Ahora el mundo verá dónde puede llegar un país lleno de argentinos”

Las agresiones derivaron en un fuerte debate sobre los límites entre la rivalidad deportiva y los discursos discriminatorios, además de reavivar cuestionamientos sobre los mecanismos de prevención implementados por la FIFA y las autoridades organizadoras.

Sin embargo, los relevamientos de YouGov muestran que esos episodios no parecen haber condicionado la percepción general de la población estadounidense sobre Argentina ni sobre el impacto del Mundial.

La mayoría fue indiferente al campeón

La consultora también preguntó cómo recibieron los estadounidenses la consagración de España como campeona del mundo.

El 48% respondió que "no le importa" quién haya ganado el torneo. En tanto, un 21% dijo estar muy feliz con el resultado y otro 18% se mostró algo feliz. Solo el 6% manifestó algún grado de descontento (4% "algo descontento" y 2% "muy descontento"), mientras que un 8% no supo responder.

Los resultados reflejan que, más allá del seguimiento que despertó el campeonato, buena parte del público estadounidense mantuvo una posición de indiferencia respecto del desenlace deportivo.

En conjunto, las encuestas dejan un dato que contrasta con las escenas de tensión vividas durante el Mundial: pese a las denuncias de racismo que marcaron algunos partidos y generaron repercusión internacional, la mayoría de los estadounidenses mantiene una imagen favorable de Argentina y considera que el principal legado de la competencia fue haber acercado a los países, en lugar de profundizar sus diferencias.

RG/MSS