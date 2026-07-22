Rosalía pidió disculpas en medio de la polémica por un reposteo sobre la Scaloneta: "Mala mía, perdón"

La cantante española Rosalía volvió a convertirse en tendencia mundial, aunque esta vez por un motivo ajeno a la música. A pocos días de sus cuatro conciertos programados en el Movistar Arena de Buenos Aires, lquedó en el centro de una intensa controversia luego de realizar un reposteo en TikTok que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia la Selección Argentina tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Ante la repercusión, este miércoles aclaró lo ocurrido y pidió disculpas al público argentino. "Le di a compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdooonnnnn", escribió la cantante junto a un emoji de la bandera argentina, en un intento por cerrar la controversia.

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Luego del reposteo, la situación escaló rápidamente en redes sociales, donde el nombre de la intérprete catalana se ubicó entre las principales tendencias. Miles de publicaciones cuestionaron su gesto, mientras que otros usuarios defendieron a la artista al considerar que la reacción había sido desproporcionada y basada en una interpretación fuera de contexto.

Las disculpas llegaron después de que se viralizara un repost realizado por la artista sobre una publicación de Mia Khalifa, empresaria y ex actriz de cine para adultos, quien había celebrado la victoria de España sobre el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni utilizando como fondo musical "La Perla", una de las canciones incluidas en el nuevo álbum LUX.

La interacción fue interpretada por numerosos usuarios argentinos como una celebración de la caída de la Scaloneta y generó una inmediata ola de críticas. Horas después de que el tema comenzara a viralizarse, el repost desapareció de la cuenta de la cantante, aunque para entonces las capturas de pantalla ya circulaban masivamente en distintas plataformas.

La controversia se produjo en un contexto particularmente sensible. Tras la final del Mundial 2026, diferentes figuras públicas internacionales difundieron opiniones críticas hacia Argentina relacionadas con acusaciones de racismo y discriminación, un debate que también se trasladó al ámbito deportivo y que generó una fuerte reacción entre usuarios argentinos en redes sociales.

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En ese escenario, cualquier publicación vinculada con la derrota del seleccionado nacional comenzó a ser observada con especial atención. El gesto atribuido a Rosalía fue interpretado por parte del público como una adhesión a esas críticas, aunque la cantante no realizó declaraciones públicas sobre el episodio.

Otro aspecto que alimentó la discusión fue el significado de "La Perla", canción utilizada en el video. El tema no fue compuesto con ninguna referencia futbolística. La obra aborda una ruptura sentimental y contiene distintas interpretaciones ligadas tanto al histórico barrio La Perla, en San Juan de Puerto Rico, como a una expresión coloquial española utilizada para describir, de manera irónica, a personas conflictivas o poco confiables.

Mientras el debate crecía, comenzó a circular otra versión que amplificó aún más la polémica: una supuesta campaña masiva para devolver las entradas de los recitales que Rosalía ofrecerá en Buenos Aires durante los primeros días de agosto.

En redes sociales aparecieron publicaciones que alentaban a los fanáticos a cancelar su asistencia a los conciertos. Entre quienes impulsaron esa convocatoria figuraron distintos usuarios e influencers, entre ellos el creador de contenidos Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", además de numerosas cuentas que replicaron el mensaje.

Sin embargo, la convocatoria estuvo acompañada por información incorrecta respecto del sistema de devolución de tickets. Los cuatro conciertos continúan con localidades agotadas y las condiciones de venta establecen que el reintegro solo puede solicitarse dentro del plazo previsto luego de la compra, mediante el denominado "botón de arrepentimiento". Quienes adquirieron sus entradas con anterioridad ya no pueden acceder a esa opción.

En esos casos, la única alternativa disponible consiste en transferir o ceder el ticket a otra persona, mecanismo contemplado por las condiciones de comercialización y por la normativa vigente en materia de defensa del consumidor.

La repercusión también motivó la reacción del club oficial de seguidores argentinos de la cantante, (@motomamis.arg), comunidad que reúne a más de 134 mil seguidores en Instagram. A través de un comunicado, las administradoras expresaron que comprendían el malestar de muchos fanáticos por lo ocurrido, pero aclararon que se trata de una agrupación independiente y sin vínculo con el equipo de trabajo de Rosalía.

Además, manifestaron que las decisiones tomadas por la artista en sus redes sociales no representan a la comunidad de seguidores y llamaron a evitar los ataques personales y el hostigamiento en internet. También remarcaron la importancia de sostener el respeto aun cuando existan diferencias de opinión.

La polémica resulta especialmente llamativa por la relación que Rosalía ha construido con el público argentino durante los últimos años. La artista visitó el país en diversas oportunidades, participó en dos ediciones de Lollapalooza Argentina, realizó conciertos propios con entradas agotadas y, durante la promoción de su nuevo material, recorrió distintos espacios culturales de Buenos Aires, incluida una visita a La Bombonera.

Incluso, en su canción "Reliquia", la cantante menciona a Buenos Aires con un verso que fue ampliamente celebrado por sus seguidores argentinos, lo que convirtió este episodio en una situación inesperada para gran parte de su comunidad de fans.

Hasta el momento, Rosalía no emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido. La eliminación del repost fue el único movimiento visible realizado desde su cuenta de TikTok, mientras el debate continúa desarrollándose principalmente en redes sociales.