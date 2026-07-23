Oscar Martínez: "Rosalía se mandó un moco tremendo, y ahora está retrocediendo en chancletas"

El prestigioso actor argentino, Oscar Martínez, aseguró que “Rosalía se mandó un moco tremendo, y ahora está retrocediendo en chancletas, en ojotas”.

Así se refirió a la controversia que se originó a raíz de una publicación compartida por Rosalía en la plataforma TikTok, donde difundió un video de Mía Khalifa celebrando la victoria de la selección de España sobre la de Argentina en la final del Mundial 2026.

Arturo Pérez-Reverte contra la selección argentina: "Zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder"

Polémica con Rosalía

Según publica NA, el video incluía la frase "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas" junto a la canción La Perla, término que suele ser utilizado para referirse a personas poco confiables o problemáticas, lo que despertó la indignación de sus fanáticos argentinos.

La cantante decidió enfrentar la polémica y escribió un "pedido de disculpas" a sus seguidores argentinos, argumentando que no se dio cuenta de lo que compartía.

A través de sus historias de Instagram y con una bandera argentina en el centro, sostuvo: "Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía". Por último, cerró con emojis con lágrimas: "Perdoooonnnnn".

Polémicas declaraciones de Samuel L. Jackson contra Argentina: “Es uno de los países más racistas”

Selección argentina, Scaloni y Messi

Martínez sostuvo que “nos sentimos tan bien representados por esos muchachos no sólo dentro de la cancha sino en su comportamiento como Lionel Scaloni y Lionel Messi que son dos señores”.

“Y que tanto en la victoria como en la derrota fueron respetuosos siempre, y fueron moderados en sus celebraciones y en sus declaraciones”, agregó en declaraciones a Radio La Red.

Aunque luego aclaró: “A mí me costó ver el comportamiento de algunos de los muchachos de la selección agrediendo violentamente a los jugadores españoles al final”.

“Porque eso no nos hace ningún favor. Eso dio la vuelta al mundo. Yo entiendo la calentura, entiendo te dicen es un partido de fútbol, pero no estás en un potrero”, cerró el actor que reside en España.