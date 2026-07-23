Maslatón: "Los peligros para el ahorrista que bancarice dólares son consecuencia directa del modelo impulsado por Caputo"

El analista financiero Carlos Maslatón aseguró que “los peligros para el ahorrista que bancarice dólares no son políticos y sus riesgos no dependen de presuntos malos gobiernos futuros” al referirse a los cambios impulsados por el Gobierno en la ley de Inocencia fiscal.

“Los peligros son consecuencia directa del modelo bancario argentino, impulsado por Caputo, que permite constituir depósitos en dólares que pasan, así, a propiedad del banco por lo cual éste puede prestarlos a terceros o al gobierno”, agregó.

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"Dólares en el colchón"

“De este modo, instituido el contrato de depósito irregular del derecho civil (en vez del regular donde no se transmite la propiedad) el sistema pasa a ser de argendólares irredimibles por moneda contante y sonante e intransferibles en el mediano plazo al exterior”, explicó en una extensa publicación de “X”.

“Este mecanismo de argendólares se expande solo, se crea moneda secundaria al infinito que no existe, como ocurre con el de pesos. Como no existe tampoco el salvataje bancario central porque Argentina solo puede emitir su propia moneda”, advirtió Maslatón.

“La subsistencia del modelo Caputo solo depende de mantener incremento constante de deuda extranjera y de pedal financiero ilimitado”, remarcó.

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“No resiste corridas de más del 20%"

Y luego alertó: “No resiste corridas de más del 20% ni está exento de desastres del estilo 2001 ó 1981”.

“Es ley de la historia financiera, estos mecanismos están destinados a la fundición ante corridas bancarias cíclicas inevitables, con deflación y recesión”, insistió el analista.

“Caputo quiere anular por una ley ineficiente las consecuencias de las leyes económicas naturales que rigen el funcionamiento de la sociedad. Y esta vez no es distinto. Siempre es igual, en la historia financiera, en la local y en la del mundo. Advertencias debidamente presentadas”, finalizó Maslatón.