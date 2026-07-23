Cabalgata de la Fe 2026: dos noches de música y cierre con el Chaqueño Palavecino

La Cabalgata de la Fe 2026 confirmó la programación musical de su 29.ª edición, que se desarrollará durante dos jornadas y volverá a reunir a peregrinos, jinetes, familias y visitantes provenientes de distintos puntos de Chaco y del país.

Los espectáculos serán gratuitos y acompañarán el recorrido de una de las manifestaciones religiosas y culturales más convocantes de la provincia. La propuesta combinará folclore, chamamé y música popular, con una importante presencia de artistas chaqueños y un cierre encabezado por El Chaqueño Palavecino.

Más de 20 artistas actuarán en el Kilómetro 50

La primera jornada musical comenzará el domingo 26 de julio, desde las 20, en el predio ubicado en el Kilómetro 50. Allí se presentará una extensa nómina de intérpretes y conjuntos provinciales.

La grilla estará integrada por Piko Frank, David Gómez, Catalina Ruiz, el Conjunto Soto-Godoy, Dúo Acuarela, Edgar Rodríguez, Emiliano Cardozo y Los Cardocitos, Ezequiel Ayala, Germán Benítez, Gonzalo Triantofilo, Guaynas Pora, Jano Díaz, Javier Solís, Kuno Luna, Luna Vallista, Mariana Suárez, Maxi Miño, Maxi Tolosa, Seba Risso, Tadeo El Pampeñito y Trinar.

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La programación de esa primera noche buscará ofrecer un amplio recorrido por los sonidos tradicionales de la región y brindar un espacio destacado a músicos de diferentes localidades chaqueñas.

El Chaqueño Palavecino encabezará la última noche

El cierre oficial tendrá lugar el lunes 27 de julio en el Parque Provincial Pampa del Indio, punto de llegada de la tradicional peregrinación. La apertura de la jornada estará a cargo de Los Hijos del Chamamé, mientras que el espectáculo central será protagonizado por El Chaqueño Palavecino.

El cantante salteño, considerado uno de los principales exponentes del folclore argentino, será el encargado de culminar las actividades de una celebración que combina espiritualidad, cultura popular y tradiciones gauchas.

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Desde la organización señalaron que la cartelera fue pensada para acompañar a los miles de fieles que participan cada año y, al mismo tiempo, dar visibilidad a los artistas de la provincia.

Con casi tres décadas de historia, la Cabalgata de la Fe se consolidó como uno de los acontecimientos religiosos y culturales más importantes del calendario chaqueño. Cada edición reúne a familias, agrupaciones gauchas y peregrinos en un recorrido marcado por la devoción, la música y la identidad provincial.