Michel: "El peronismo no tiene destino si no se une en la próxima elección"

El diputado nacional del Frente Renovador, Guillermo Michel, llamó a avanzar en un proceso de unidad del peronismo y sostuvo que el espacio “no tiene destino” si no logra presentarse unido en las próximas elecciones, al tiempo que consideró necesario ampliar la base política para construir una alternativa competitiva frente al presidente Javier Milei.

“El peronismo no tiene destino si no se une en la próxima elección. Tenemos que ampliar, con el peronismo solo no alcanza”, afirmó en declaraciones difundidas por NA al referirse al escenario político y electoral.

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Elecciones 2027

El legislador también analizó la estrategia de cara a los comicios presidenciales de 2027 y estimó que las mayores posibilidades del peronismo se encuentran en una eventual segunda vuelta.

"Yo creo que la próxima elección se va a definir en el ballotage”, señaló, y agregó: “Yo no creo que nosotros tengamos chances si vamos en primera vuelta; es en el ballotage donde tenemos una oportunidad porque veo un fuerte rechazo de la sociedad hacia el gobierno libertario”.

En ese marco, consideró que el oficialismo impulsa cambios en el sistema electoral con el objetivo de fortalecer sus perspectivas políticas.

“Por eso quieren eliminar las PASO y atomizar a la oposición, hay que considerar esa hipótesis”, sostuvo.

Michel también se refirió a la situación interna del Partido Justicialista y planteó la necesidad de reconstruir una conducción colectiva.

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Peronismo

“Hoy el peronismo no tiene un camino a seguir muy claro. No hay un liderazgo preciso, lo tenemos que reconstruir entre todos, así lograr que la gente nos vea no únicamente como oposición, sino como una alternativa real y competitiva”, expresó.

Por último, el diputado insistió en que el eje del debate político debe centrarse en las propuestas antes que en las candidaturas.

“Yo creo que en esta elección que viene tenemos que poner arriba de la mesa la discusión del programa económico y político del peronismo, es decir, debatir ideas y programas y no tanto las personas y los nombres de quiénes van a ir en las boletas”, concluyó.

Fuente: NA.