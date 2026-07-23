Trasladaron a Buenos Aires al acusado por el femicidio de Karina Cáceres en José C. Paz

El hombre detenido por el femicidio de Karina Elizabeth Cáceres Domínguez, la joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de un pozo séptico en una vivienda de José C. Paz, fue trasladado este jueves 23 de julio desde Charata hacia la provincia de Buenos Aires.

Daniel Ignacio González, de 35 años, permanecía alojado en la Comisaría Primera de esa localidad chaqueña desde que se presentó espontáneamente ante las autoridades y manifestó haber cometido el crimen. Cerca de las 12.25, una comisión perteneciente a la División Custodia de Traslados de Detenidos Interprovincial de la Policía bonaerense llegó a la dependencia para concretar su entrega.

El operativo fue realizado en cumplimiento de un exhorto judicial expedido por el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de San Martín, encabezado por el juez Leonel Jason Castellano. En el procedimiento también intervino el Juzgado de Garantías de Charata, a cargo de Renzo Ayala Sartor.

Antes de abandonar la dependencia, el detenido fue examinado por un médico y las autoridades completaron la documentación correspondiente para formalizar su traslado. Posteriormente, González fue subido al móvil policial que inició el viaje hacia territorio bonaerense.

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Quedará a disposición de la fiscalía que investiga el femicidio

Una vez concretado su arribo, el acusado quedará a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°25 descentralizada de San Martín, organismo encargado de avanzar con la investigación y recibirle declaración indagatoria.

La causa fue iniciada bajo la carátula de “averiguación de paradero y homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género”. Los investigadores deberán ahora reconstruir las últimas horas de la víctima, determinar el vínculo que mantenía con González y establecer el motivo y la mecánica del ataque.

El detenido era vecino de Karina y propietario de la vivienda ubicada sobre la calle Suecia al 4200, en José C. Paz. En ese domicilio, los investigadores encontraron el cuerpo de la joven oculto dentro de un pozo séptico.

La confesión que condujo al hallazgo del cuerpo

Karina Cáceres había sido denunciada como desaparecida el 13 de julio. Durante los primeros días de búsqueda, los investigadores accedieron a una grabación de una cámara de seguridad en la que se observaba a la joven caminando con su bicicleta junto a un hombre, en inmediaciones de las calles Finlandia y Austria.

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Tras la difusión de esas imágenes, familiares del sospechoso lo habrían reconocido y consiguieron comunicarse telefónicamente con él. Durante esa conversación, González habría confesado que mató a Karina y que posteriormente ocultó el cuerpo en el pozo séptico de su propiedad.

A partir de esa información, la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda. En el lugar fueron encontrados el cuerpo de la víctima, prendas de vestir y fragmentos de la bicicleta que llevaba durante sus últimas horas con vida.

Todos los elementos recolectados fueron secuestrados y enviados a peritaje para determinar si guardan relación directa con el crimen y aportar pruebas a la causa judicial.

Viajó con su hijo al Chaco y se entregó ante la Policía

Luego del femicidio, González abandonó la provincia de Buenos Aires y viajó hasta Charata, donde reside su madre. De acuerdo con el informe policial, llegó acompañado por su hijo menor, lo dejó al cuidado de la mujer y posteriormente se dirigió por sus propios medios a la Comisaría Primera.

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En la dependencia aseguró haber cometido el homicidio de Karina en José C. Paz. Tras constatar que existía una investigación y un pedido de localización en su contra, los efectivos lo detuvieron y comunicaron la situación a las autoridades judiciales bonaerenses.

El acusado permaneció alojado en Charata hasta que se realizaron los trámites judiciales necesarios para su traslado. Con su regreso a Buenos Aires, la investigación ingresará ahora en una etapa clave, centrada en la declaración del imputado y en los resultados de las pericias realizadas sobre los elementos hallados en la vivienda.