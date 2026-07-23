Fenómeno de El Niño: prevén una suba de casos de dengue y refuerzan vacunas

Frente a los pronósticos meteorológicos de alcance global que prevén un evento climático de alta intensidad en el Nordeste argentino, las autoridades sanitarias provinciales comenzaron a delinear las estrategias de contención epidémica. El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, advirtió que la gestión monitorea de cerca la evolución del fenómeno de El Niño, anticipando que el incremento de precipitaciones y temperaturas elevará el riesgo de proliferación del mosquito transmisor del dengue.

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"Estamos viendo todo lo que es el fenómeno de El Niño. Sabemos que si va a haber calor y aumento de lluvias, indefectiblemente vendrá el dengue", fundamentó el titular de la cartera sanitaria.

Ante esta perspectiva, Salud Pública trabaja en la logística preventiva y en el aseguramiento de insumos: "Estamos viendo la provisión de vacunas disponibles y analizando aumentar las dosis para cuando llegue la temporada crítica, porque va a ser un fenómeno post Niño seguro", explicó Lanari.

De acuerdo con las últimas proyecciones del Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia, el calentamiento del Océano Pacífico alcanzará su punto máximo entre octubre y diciembre de 2026. Los expertos advierten que esta edición de El Niño podría consolidarse como una de las más intensas de las que se tenga registro técnico.

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Eficacia preventiva y antecedentes en la provincia

Pese al escenario climático adverso proyectado para el cierre del año, el ministro transmitió tranquilidad al repasar los indicadores epidemiológicos vigentes.

Lanari remarcó que la provincia "mejoró muchísimo" en materia de concientización comunitaria y cobertura de inmunización, destacando que durante los meses transcurridos de 2026 "solo hubo tres casos confirmados" de dengue en el territorio provincial.

El funcionario atribuyó este escenario favorable al esquema de abordaje territorial diseñado de forma anticipada durante la gestión de su antecesor en el cargo, Ricardo Cardozo. Según precisó Lanari, el programa combinó operativos intensivos de descacharrado urbano, eliminación de criaderos domiciliarios y la aplicación estratificada de dosis contra la enfermedad transmitida por el vector Aedes aegypti.

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De cara al próximo período estival, el Ministerio de Salud Pública continuará articulando acciones con los municipios del interior para sostener los controles entomológicos y garantizar el stock de repelentes y tratamientos en la red hospitalaria de Corrientes.