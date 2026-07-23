El Banco de Corrientes habilitó el "Aguinaldo Dorado": cómo pedir el anticipo del SAC

En el marco de los servicios financieros destinados a los empleados del sector público, el Banco de Corrientes (BanCo) dejó habilitada desde este jueves 23 de julio la línea de créditos para el anticipo del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a diciembre de 2026, bajo la denominación comercial de “Aguinaldo Dorado”.

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La operatoria está dirigida de manera exclusiva a los agentes activos y pasivos de la administración pública provincial, así como al personal de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) y del Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”.

Se trata de un préstamo de gestión 100 % electrónica, sujeto a la calificación crediticia de cada cliente, que se tramita a través de la plataforma Banca Web o mediante la aplicación para dispositivos móviles de la billetera MÁSBanCo.

De acuerdo con lo precisado por la entidad financiera, el dinero solicitado se acreditará en las cuentas sueldo en un lapso no mayor a las 48 horas hábiles de efectuada la solicitud digital.

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Para consultas sobre montos disponibles o asesoramiento técnico en los canales de autogestión, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del Banco de Corrientes, comunicarse con el Contact Center institucional al 0800-444-0160 de 7 a 15, o enviar un mensaje a la línea de atención por WhatsApp al 3794-948684.