Histórico triunfo correntino en Palermo: Gran Campeón ovino para La Cruz

La ganadería de la provincia volvió a posicionarse en lo más alto del escenario productivo nacional tras una destacada actuación en la tradicional Exposición Rural de Palermo. El rodeo correntino cosechó importantes distinciones tanto en la categoría ovina como en la bubalina, reafirmando el nivel de inversión en selección genética que se desarrolla en los campos del interior provincial.

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El hito de la jornada lo protagonizó la cabaña "El Nazareno", un establecimiento radicado en la localidad de La Cruz y perteneciente a la firma Gianelli S.A.

En lo que representó su primera participación histórica en la muestra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la firma se presentó con un solo carnero de cuatro dientes, denominado "Yiyí de La Cruz", y logró quedarse con el premio Gran Campeón Macho en la raza Romney Marsh.

"Sabía que tenía un animal importante, pero la verdad no pensé que iba a ganar", expresó con emoción Gerardo Gianelli, titular del establecimiento. Pese al interés de criadores de distintos puntos del país por adquirir el ejemplar, el productor confirmó que el reproductor regresará a Corrientes para continuar consolidando la línea de sangre del rodeo local.

Búfalos: genética de vanguardia e impulso al consumo de carne

Por su parte, el sector bubalino ratificó el liderazgo de la provincia, poseedora del mayor stock de búfalos de la Argentina. La cabaña CIIAB (Centro de Inseminación Artificial Argentina de Búfalos) marcó presencia en la pista porteña con reproductores premiados de las razas Mediterránea y Murrah.

El establecimiento opera como el único centro de inseminación artificial del país certificado para la comercialización de semen y reproductores evaluados con respaldo universitario.

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La titular de la firma, María Nilda Silva, destacó la importancia de visibilizar la especie ante el público nacional: "Casi que hacemos docencia. Hay mucho desconocimiento todavía; la gente confunde a los búfalos con bueyes o toros negros y tenemos que explicar cómo se adaptan a nuestros humedales correntinos".

La cabaña promueve un esquema productivo de doble propósito (carne y leche) con estrictos protocolos sanitarios y de manejo ambiental.

En consonancia con este desarrollo, el Gobierno de Corrientes —que avanza en la construcción de la planta de faena mixta con tránsito federal en Ituzaingó— organizó en su stand institucional junto a la Asociación de Búfalos del Iberá una jornada de difusión y degustación de salames, quesos y cortes asados de búfalo para promover las bondades nutricionales del producto en los mercados urbanos.