Los Esteros del Iberá alcanzaron un 80 % de ocupación en las vacaciones de invierno

En el tramo final del receso invernal, el sector turístico provincial cerró un balance operativo favorable impulsado por el turismo de naturaleza y las actividades de pesca deportiva. El Ministerio de Turismo de Corrientes informó que los municipios que funcionan como portales de acceso al parque provincial Esteros del Iberá alcanzaron niveles de ocupación hotelera del 80 %, con picos sobresalientes en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini.

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El titular de la cartera turística, Juan Enrique Braillard Poccard, calificó como "positivo el movimiento económico general" registrado en los distintos corredores de la provincia. Respecto al desempeño comercial en la capital provincial, el funcionario precisó que la ocupación superó ligeramente el 50 %, impulsada por la oferta cultural de la feria del libro y las actividades recreativas programadas durante el receso.

"El ecoturismo juega un rol protagónico, es un producto estrella que tiene la provincia. En esta época del año el clima acompaña, no se sufre calor y no hay que lidiar con los mosquitos, por lo que la gente aprovecha para venir a los Esteros del Iberá y disfrutar de este humedal tan importante para toda Latinoamérica", fundamentó el ministro sobre las ventajas competitivas de la temporada invernal.

Visitantes internacionales y la pesca deportiva como motor económico

En relación con el perfil de los turistas que arribaron al territorio correntino durante las últimas dos semanas, Braillard Poccard detalló que, sumado al constante flujo proveniente de las provincias del NOA y del NEA, se registró una fuerte presencia de contingentes del exterior orientados a la pesca deportiva.

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"Tenemos registrados pescadores que vienen de Brasil, Paraguay y Norteamérica. La pesca tiene muy buen movimiento en las distintas canchas que posee la provincia, no solo en el río Paraná sino en los diferentes espejos de agua donde empiezan a fortalecerse otras técnicas como el fly cast", señaló el titular del área, quien contrapuso estos números con la coyuntura cambiaria nacional: "Son indicadores acordes con lo esperado en este contexto, donde la Argentina está un poco más valorizada respecto a la región".

Proyección para el cierre del receso y apoyo nacional

De cara al último fin de semana de vacaciones, las autoridades provinciales mantienen elevadas expectativas de reservas para acompañar las festividades organizadas por distintos municipios y los emprendimientos del sector privado.

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Consultado sobre la relación con la gestión central, Braillard Poccard aclaró que la articulación con el Gobierno nacional se circunscribe a la difusión institucional. En ese sentido, ejemplificó que la Fiesta Nacional del Dorado, tradicional evento de la villa turística de Paso de la Patria, se presentará formalmente en la Casa de Corrientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el sostén publicitario de la Secretaría de Turismo de la Nación.