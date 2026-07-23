El gobernador de Corrientes firmó un convenio con Nación y sumó embarcaciones para uso provincial

La gestión del gobierno provincial sumó un nuevo avance en materia de logística e infraestructura fluvial para el desarrollo de la región. El mandatario correntino, Juan Pablo Valdés, firmó un convenio marco de cooperación con las autoridades de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), mediante el cual la provincia de Corrientes incorporará un lote de nuevas embarcaciones de uso provincial para reforzar la operatividad sobre sus ríos.

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El entendimiento institucional se alcanzó tras la ronda de negociaciones que el mandatario mantuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La firma de este acuerdo vuelve a reflejar la sintonía política entre la administración provincial y el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, en un contexto atravesado por debates legislativos centrales en el Congreso.

A través de sus canales oficiales de comunicación, el propio Juan Pablo Valdés ponderó el impacto del traspaso operativo: "Un paso clave para nuestra infraestructura fluvial: firmamos con la Anpyn un convenio para que Corrientes cuente con nuevas embarcaciones para uso provincial. Este acuerdo de comodato nos permite disponer de estos bienes de manera totalmente gratuita, optimizando los recursos del Estado en beneficio de los correntinos".

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Optimización de recursos y fortalecimiento de las vías navegables

El esquema acordado bajo la modalidad de comodato implica que la provincia no deberá destinar partidas presupuestarias para la adquisición del equipamiento náutico, permitiendo reconvertir fondos públicos hacia otras áreas operativas del área de puertos y fiscalización ambiental.

En ese marco, el mandatario correntino extendió su reconocimiento al director ejecutivo de la Anpyn, Iñaki Arreseygor, "por el compromiso y la voluntad de trabajar juntos" en la agenda de desarrollo del Litoral.

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"Con estas nuevas herramientas, seguimos impulsando el potencial y la optimización estratégica de nuestras vías navegables", concluyó Valdés sobre las Unidades que reforzarán la presencia institucional sobre los tramos soberanos del río Paraná y el río Uruguay.