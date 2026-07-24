Fabiana Moreno, la primera Embajadora Cultural de la Bienal 2026

La Bienal Internacional de Esculturas 2026 incorporó por primera vez la figura de Embajadora Cultural y eligió para ocupar ese rol a Fabiana Moreno, quien tendrá la misión de representar al evento y promover la identidad chaqueña dentro y fuera de la provincia.

La elección se realizó durante la noche del jueves 23 de julio en el Escenario Mayor de la Bienal, donde participaron 14 finalistas seleccionadas entre las 50 postulantes que se inscribieron para formar parte de esta nueva propuesta institucional.

Durante la ceremonia también fueron distinguidas Camila Ameri, como Primera Representante Cultural, y Florencia Ferrazano, como Segunda Representante Cultural. Las tres tendrán participación en distintas actividades vinculadas con la difusión del encuentro escultórico y del patrimonio cultural del Chaco.

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Qué funciones tendrá la Embajadora Cultural

La creación de la Embajadora Cultural de la Bienal es una de las novedades introducidas en la edición 2026. A diferencia de una distinción limitada a la gala de elección, la iniciativa busca establecer una representación permanente del evento durante todo el año.

En ese marco, Fabiana Moreno participará de actividades protocolares, campañas de promoción turística, encuentros culturales y acciones institucionales desarrolladas tanto en el ámbito provincial como en escenarios nacionales e internacionales.

Su tarea estará orientada a difundir la historia de la Bienal, el patrimonio artístico de Resistencia, el trabajo de los escultores y los valores culturales que posicionaron a la capital chaqueña como la Ciudad de las Esculturas.

La propuesta también pretende acercar el evento a nuevas generaciones y reforzar el vínculo entre la organización, la comunidad y los diferentes sectores relacionados con la cultura y el turismo.

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Las 14 finalistas que participaron de la gala

La instancia decisiva estuvo integrada por Milagros Úrsula Pujalte, Lara Gómez, Sabrina Lezcano, Fabiana Moreno, Gimena Landa, Florencia Ferrazano, Agustina Nicole Sánchez Maina, Anna Nicoloff, Kiara Carmona, Camila Ameri, Loana Demartin, Anna Silvestri, Virginia Silva Ruiz Días y Nataluz Franco Signorelli.

Todas ellas habían sido seleccionadas luego de un proceso que comenzó con 50 inscripciones y que tuvo como objetivo encontrar representantes capaces de comunicar la identidad cultural, artística y turística de la provincia.

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Con la incorporación de esta figura, la organización busca ampliar la presencia de la Bienal Internacional de Esculturas más allá de los días en los que se desarrolla el certamen y mantener activa su promoción durante el resto del año. La elección de Fabiana Moreno como primera Embajadora Cultural inaugura así una nueva etapa para el evento, con una representante que acompañará las actividades oficiales y contribuirá a proyectar el patrimonio chaqueño en distintos espacios del país y del exterior.