La Bienal del Chaco entra en su tramo final: hasta cuándo se puede visitar

La Bienal Internacional de Esculturas del Chaco 2026 ingresó en sus jornadas decisivas y se prepara para despedir una nueva edición marcada por la presencia de artistas internacionales, una amplia agenda cultural y miles de visitantes en el predio del Parque Intercultural 2 de Febrero, en Resistencia.

Hasta el próximo domingo 26 de julio, chaqueños, turistas y visitantes podrán recorrer el espacio, observar el avance final de las obras y conocer de cerca el proceso mediante el cual el mármol travertino y el acero inoxidable se transforman en esculturas originales.

Las piezas realizadas durante el certamen pasarán a integrar el patrimonio urbano de Resistencia, reconocida como la Ciudad de las Esculturas por su museo a cielo abierto, compuesto por más de 600 obras distribuidas en distintos puntos de la capital chaqueña.

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Diez artistas trabajan frente al público

La edición 2026 reúne a diez escultores de diferentes países, quienes trabajan durante diez días en la creación de obras inéditas. A diferencia de otras competencias artísticas, el desarrollo de cada pieza puede ser seguido en tiempo real por los espectadores.

El formato permite que el público observe las técnicas utilizadas, dialogue con los artistas y conozca las distintas etapas del proceso creativo, desde los primeros cortes y golpes sobre los materiales hasta los detalles finales de cada escultura.

El certamen cuenta con el acompañamiento del Gobierno del Chaco y es organizado por la Fundación Urunday, institución que impulsa el encuentro desde sus primeras ediciones.

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Un evento que transformó el perfil cultural de Resistencia

La Bienal tuvo su origen en 1988, inspirada por el escultor chaqueño Fabriciano Gómez, y con el paso del tiempo se consolidó como uno de los principales acontecimientos de arte público de la región.

Su crecimiento permitió posicionar a Resistencia en el circuito cultural internacional y ampliar de manera sostenida el patrimonio artístico de la ciudad. Cada edición deja nuevas obras que posteriormente son emplazadas en avenidas, plazas, parques y espacios públicos.

De esta manera, el evento no se limita únicamente a los días de competencia, sino que sus resultados permanecen integrados a la vida urbana y pueden ser apreciados durante todo el año.

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Espectáculos y propuestas para toda la familia

Además del certamen internacional, la programación incluye espectáculos musicales, exposiciones, ferias, espacios gastronómicos y actividades destinadas a diferentes edades, lo que convirtió al predio en uno de los principales puntos de encuentro durante las vacaciones de invierno.

El público también puede recorrer las instalaciones del Museum, participar de propuestas culturales y acompañar las últimas horas de trabajo de los escultores antes de la evaluación del jurado y la ceremonia de premiación.

Con la cuenta regresiva en marcha, los organizadores invitaron a quienes todavía no visitaron el predio y también a quienes desean regresar para observar la evolución final de las obras.

La actividad continuará hasta el 26 de julio, cuando se conocerán las obras premiadas y comenzará el proceso para incorporar las nuevas esculturas al patrimonio de Resistencia. Las jornadas finales representan una de las etapas más atractivas del certamen, debido a que los artistas concentran sus esfuerzos en completar los detalles y definir la versión definitiva de cada pieza.