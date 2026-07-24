Demoraron a tres “trapitos” cerca de la Bienal: cobraban hasta $30 mil por estacionar

Tres hombres que trabajaban como cuidacoches fueron demorados durante la noche del jueves en las inmediaciones de la Bienal Internacional de Esculturas 2026, luego de que fueran señalados por provocar desórdenes y exigir hasta 30 mil pesos por vehículo para permitir el estacionamiento en la zona.

El procedimiento se concretó alrededor de las 22.30 en la intersección de las calles Liniers y Gerardo Varela, en Resistencia, mientras efectivos del Departamento de Operaciones Estratégicas realizaban recorridas preventivas en los alrededores del Domo del Centenario y del Parque Intercultural 2 de Febrero.

La intervención se produjo en una de las noches de mayor concurrencia de esta edición de la Bienal, que reunió a más de 95 mil personas entre espectáculos musicales, actividades culturales y el certamen internacional de esculturas.

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“Trapitos agresivos y extorsionadores”

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, informó públicamente sobre el operativo y aseguró que los demorados exigían importantes sumas de dinero a quienes buscaban estacionar cerca del predio.

“Trapitos agresivos y extorsionadores. Cobraban $30.000 por auto”, comunicó el funcionario policial al referirse al procedimiento.

De acuerdo con el parte oficial, los agentes observaron a tres hombres que se encontraban provocando desórdenes en la vía pública. Ante esa situación, fueron identificados y posteriormente trasladados para continuar con las actuaciones correspondientes.

Los demorados fueron identificados únicamente por sus iniciales como G. R. L., de 28 años; M. A. S., de 30; y A. E. G., de 31.

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Uno de los demorados tenía un pedido activo

Durante la verificación de antecedentes, la Policía constató que M. A. S. tenía un pedido activo de comparendo, vigente desde diciembre de 2024 y solicitado en el marco de una causa judicial tramitada ante la Fiscalía N.º 2 de General San Martín.

Según la información policial, el requerimiento estaba vinculado con una denuncia por supuesto abuso sexual. La existencia del pedido no implica una condena ni determina responsabilidad penal, sino que establece la obligación de presentarse ante la autoridad judicial interviniente.

Los tres hombres fueron examinados en la División Medicina Legal y posteriormente trasladados a la Comisaría Duodécima de Resistencia, donde quedaron a disposición de las autoridades para las actuaciones legales.

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Refuerzan los controles alrededor del predio

El procedimiento formó parte del operativo especial desplegado por la Policía del Chaco durante la Bienal, que incluye controles vehiculares, identificación de personas y recorridas en los sectores utilizados como estacionamiento.

La masiva llegada de automovilistas generó una elevada demanda de espacios en las calles próximas al predio. En ese contexto, las autoridades reforzaron la presencia policial para prevenir conflictos, cobros compulsivos y otras situaciones que pudieran afectar a quienes concurren al evento.