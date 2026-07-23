La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las Pensiones No Contributivas correspondientes a la emisión del mes de agosto de 2026. La medida quedó formalizada a través del informe firmado por la Dirección General de Finanzas del organismo previsional, mediante el cual se establecieron los días de cobro según el último número del Documento Nacional de Identidad.

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El organismo estableció que todas las Órdenes de Pago Previsional y Comprobantes de Pago emitidos para el período de agosto de 2026 tendrán como plazo límite de validez el día 11 de septiembre de 2026.

Fechas de cobro para Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobran en las fechas establecidas para los primeros cinco grupos de pago, organizados por la finalización del número de documento:

- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de agosto de 2026.

- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de agosto de 2026.

- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de agosto de 2026.

- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de agosto de 2026.

- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de agosto de 2026.

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Calendario para jubilados del SIPA que no superen el haber mínimo

Para los titulares pertenecientes al Sistema Integrado Previsional Argentino cuyos haberes mensuales no superen el monto fijado para el primer intervalo de pago, el esquema de cobro asignado se distribuye de la siguiente manera:

- DNI terminado en 0: a partir del 10 de agosto de 2026.

- DNI terminado en 1: a partir del 11 de agosto de 2026.

- DNI terminado en 2: a partir del 12 de agosto de 2026.

- DNI terminado en 3: a partir del 13 de agosto de 2026.

- DNI terminado en 4: a partir del 14 de agosto de 2026.

- DNI terminado en 5: a partir del 18 de agosto de 2026.

- DNI terminado en 6: a partir del 19 de agosto de 2026.

- DNI terminado en 7: a partir del 20 de agosto de 2026.

- DNI terminado en 8: a partir del 21 de agosto de 2026.

- DNI terminado en 9: a partir del 24 de agosto de 2026.

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Fechas de cobro para jubilados del SIPA que superen el haber mínimo

En el caso de los beneficiarios del SIPA que perciben haberes mensuales superiores al haber mínimo establecido para el primer intervalo de pago, la acreditación de los fondos se realiza en las siguientes jornadas:

- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 25 de agosto de 2026.

- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 26 de agosto de 2026.

- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 27 de agosto de 2026.

- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 28 de agosto de 2026.

- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 31 de agosto de 2026.

GZ/lr