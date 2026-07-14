Jubilaciones ANSES: cuánto aumentarán tras conocerse el dato de inflación de junio

Tras conocerse el dato de inflación correspondiente a junio de 2026, por parte del INDEC, las jubilaciones y pensiones de ANSES aumentarán 1,9% a partir del próximo mes.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad por el Decreto 274/24, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

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De no mediar cambios, los beneficiarios seguirán cobrando $70.000 como bono adicional. Los nuevos montos son:

- Jubilación mínima: $489.817,12 ($419.817,12 + bono de $70.000)

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $405.853,69 ($335.853,69 + Bono de $70.000)

- Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $363.871,98 ($93.871,98 + bono de $70.000)

- Pensión Madre de 7 hijos: $489.817,12 ($419.817,12 + bono de $70.000)

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000

El bono no alcanza a todos los beneficiarios, sino que está dirigido a quienes perciben menores ingresos dentro del sistema. Según informó ANSES, lo recibirán:

- Jubilados que cobran el haber mínimo

- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para cobrar el monto completo del bono, es necesario percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima ($412.594,30).

En el caso de que se perciba un monto superior, se pagará un compensatorio para alcanzar los $489.817,12. Es decir que si beneficiario cobrara $400.000, el bono ascendería a $89.817,12.

La inflación de mayo fue de 1,9% en junio

La inflación de junio fue de 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC)acumuló un alza de 33,5% en doce meses y marcó una nueva desaceleración en la dinámica de la suba del costo de vida. Este, a su vez, fue el valor más bajo en diez meses, cuando cerró con el mismo número en agosto de 2025.

Los precios estacionales presentaron el mayor incremento de las categorías (3,4%) dado el aumento en las verduras y el turismo, compensado por la caída en las frutas. En tanto, los precios regulados quedaron en el punto medio: aumentaron 2,4% con alzas en electricidad y transporte público.