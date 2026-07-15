miércoles 15 de julio de 2026
ECONOMIA
Ingresos pisados

El salario mínimo llegó a $372.400 en julio y volvió a quedar por debajo de la inflación mensual

El incremento fue definido por la Secretaría de Trabajo dentro del cronograma de actualizaciones vigente hasta agosto de 2026. Además, el nuevo valor continúa siendo una referencia para el cálculo de la Prestación por Desempleo que paga la ANSES.

Salario
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El Salario Mínimo Vital y Móvil es el sueldo mínimo oficial que se establece para los trabajadores, registró en julio un incremento respecto al valor del mes anterior, llegando a los $372.400, según lo indicaron desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

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La medida fue oficializada en el Boletín Oficial del día 3 de diciembre del 2025, en la resolución 9/2026, con la firma de Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, La Productividad y El Salario Mínimo, Vital y Móvil. De esta manera se adelantaron los valores hasta agosto del 2026.

El artículo de la normativa señala lo siguiente: “Fíjese para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúe como empleador, un Salario Mínimo, Vital y Móvil excluidas las asignaciones familiares, y de conformidad con lo normado en el artículo 140 de la Ley Nº 24.013 y modificatorias".

Empleo

En el apartado que corresponde al séptimo mes de este 2026 se indicó que el SMVyM es de $372.400, para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 y sus modificatorias.

El documento señaló además la excepción en el caso de las situaciones previstas en los artículos 92 ter y 198, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción; siendo de $1.862 por hora, para los trabajadores jornalizados.

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De acuerdo al documento publicado en el Boletín Oficial, los valores del salario vital y móvil de julio y agosto de 2026, quedaron así:

- A partir del 1 de julio: $372.400

- A partir de 1 de agosto: $376.600

Supermercados

En julio, el Salario Mínimo, Vital y Móvil ascendió a $372.400, lo que representó un incremento del 1,25% respecto de los $367.800 del mes anterior. De esta manera, el ajuste volvió a quedar por debajo de la inflación del 1,9% registrada en junio, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El SMVyM es necesario para el cálculo de la Prestación por Desempleo, que otorga la ANSES a quienes no tuvieron trabajo en relación de dependencia. El documento establece que esta prestación “será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo".

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Por último, la resolución asegura que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser menor al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”.

GZ / lr

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