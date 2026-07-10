La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), informó de manera oficial que los titulares de jubilaciones y pensiones ya pueden realizar la consulta de la liquidación histórica de sus haberes. Este nuevo procedimiento se realiza a partir de ahora de forma rápida y sencilla mediante el uso de la aplicación móvil mi ANSES, lo que evita que los beneficiarios tengan que trasladarse hasta una delegación física.

Cómo leer el recibo de jubilación de ANSES

La actualización implementada en la plataforma digital no solo facilita el acceso al historial de pagos, sino que además te permite revisar en detalle cada uno de los conceptos específicos que integran el cobro de tu prestación mensual. Según detalló la entidad previsional, esta aplicación móvil se encuentra totalmente disponible para dispositivos con sistema operativo Android y también para teléfonos iPhone, y su descarga se realiza mediante las tiendas virtuales o a través de un código QR.

Las personas interesadas en obtener el recibo previsional desde la aplicación pueden completar la gestión bajo estrictos parámetros de seguridad, agilidad y confidencialidad. Los únicos requisitos indispensables para ingresar al sistema y validar la identidad del usuario consisten en disponer del número de CUIL y de la Clave de la Seguridad Social. La entidad remarcó de forma expresa que el documento digital generado por esta vía cuenta con validez oficial absoluta para la realización de cualquier trámite.

Las funciones de mi ANSES y sus mecanismos de seguridad

El organismo previsional renovó de manera integral la aplicación móvil oficial con el propósito específico de brindar una experiencia de uso mucho más simple y segura para todos los beneficiarios. Entre las principales novedades tecnológicas que se incorporaron en la última versión, el sistema ahora te permite ingresar mediante el uso de tu huella dactilar o a través del reconocimiento facial, lo que elimina de forma directa la necesidad estricta de recordar contraseñas al momento de operar.

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La reestructuración de la interfaz incluyó mejoras profundas en el menú de navegación general para que los ciudadanos encuentren de forma ágil todas sus opciones. A través de este canal digital se puede conocer la fecha exacta de cobro, verificar el estado de un expediente en curso, cambiar el medio de cobro asignado o consultar los aportes registrados en la Historia Laboral. Asimismo, la app sirve para iniciar una Atención Virtual, presentar la Libreta AUH y actualizar los datos de contacto.

Las herramientas de gestión de la plataforma se completan con la posibilidad de consultar el detalle de las asignaciones, descargar la constancia de CUIL junto con la certificación negativa, y verificar el día y la hora de un turno asignado. Además, el aplicativo móvil permite de manera remota presentar un certificado escolar, consolidando así múltiples trámites en un único entorno virtual que funciona sin límites geográficos y que se ejecuta directamente desde el teléfono celular de cada beneficiario.

Paso a paso: el método para acceder al recibo de haberes

Para visualizar y descargar de forma correcta el comprobante previsional en el teléfono celular, debés seguir un procedimiento estructurado que arranca con el inicio de sesión. El primer paso consiste en ingresar con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social en la aplicación mi ANSES. En segunda instancia, el sistema te exige seleccionar la opción denominada "Jubilación" y, de manera inmediata, hacer un clic sobre la pestaña que indica "Consultar tu recibo de haberes".

Una vez que completaste los pasos iniciales, la pantalla del dispositivo despliega de forma automática toda la información del último recibo disponible junto con el registro completo de todos los períodos anteriores. Como cuarto paso del proceso, al cliquear sobre el ícono de descarga, la plataforma te brinda la opción de enviar el documento al correo electrónico registrado en la base de datos de la ANSES. Este mecanismo seguro facilita el almacenamiento digital del archivo y permite su posterior impresión.

Cómo sacar la Certificación Negativa de ANSES

Las autoridades de la entidad previsional aclararon que el uso de la aplicación para teléfonos no constituye el único canal digital habilitado para efectuar este seguimiento de los ingresos ordinarios. En caso de que prefieras operar desde una computadora o no cuentes con espacio en el celular, el acceso al recibo de haberes previsional también se puede realizar ingresando directamente al sitio web oficial de la ANSES, dirigiéndote de forma específica hacia la sección identificada como mi ANSES.

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