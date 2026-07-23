El destructor USS Zumwalt: capacidad para 12 misiles hipersónicos que la Armada de EE.UU prevé integrar a su flota en septiembre 2026

La Armada de EE.UU. se prepara para concretar uno de los hitos tecnológicos más trascendentales de la guerra naval moderna. En septiembre de 2026, el destructor USS Zumwalt (DDG-1000) regresará activamente a la flota militar norteamericana equipado con un arsenal bélico de punta y sin precedentes en el ámbito militar. A través de su proceso de modernización, se le integrarán 12 misiles hipersónicos de Ataque Convencional Rápido (CPS, por sus siglas en inglés).

Este hito concluye el período de renovación iniciado en 2023, en el cual la burocracia militar y los ingenieros navales retiraron los cañones tradicionales del buque para dar paso a lanzadores verticales capaces de disparar proyectiles a velocidades superiores a Mach 5 (más de 6.000 km/h), según el sitio de Military Watch Magazine.

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Con este reequipamiento, el buque de guerra estadounidense se convertirá formalmente en el primer navío de guerra de superficie del mundo diseñado y adaptado para lanzar armamento hipersónico de planeo estratégico.

La modernización del buque de la Armada de EE.UU, destructor USS Zumwalt

El sistema integrado, denominado oficialmente Ataque Rápido convencional de Alcance Intermedio (IRCPS), utiliza un cohete propulsor de dos etapas que eleva la ojiva hasta la alta atmósfera. Una vez separado, el Cuerpo de Planeo Hipersónico Común desciende hacia el objetivo ejecutando maniobras no balísticas que vuelven prácticamente imposible su detección, rastreo e intercepción por parte de los sistemas de defensa antiaérea convencionales.

Esta innovación bélica representa una mejora importante destinada a optimizar el rendimiento operativo del barco de gerra de la Armada de EE.UU. Según los planes actuales, se espera que el USS Zumwalt realice el primer lanzamiento de prueba del sistema de misiles hipersónicos IR CPS básico en junio de 2027.

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Para albergar estos proyectiles monumentales, la Armada de EE.UU debió extirpar los dos cañones de 155 mm Sistemas de Armas Avanzado (AGS) situados en la proa. En su lugar, se instalaron cuatro módulos de carga útil avanzados o Advanced Payload Modules (APM, por sus siglas en inglés).



Destructor USS Zumwalt

La embarcación bélica norteamericana fue construido alrededor de un sistema híbrido eléctrico que alimenta tanto la propulsión como sus equipos y puede generar aproximadamente 78 megavatios, casi lo mismo que un portaaviones nuclear.

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Los ingenieros también han corregido una de las deficiencias de ingeniería conocidas del destructor USS Zumwalt al reubicar las tomas de aire de la turbina de gas a una posición más baja en el casco. Esta modificación busca reducir la probabilidad de que el sistema de propulsión aspire gases de escape calientes de las chimeneas del buque, mejorando así la eficiencia y la fiabilidad del motor durante operaciones prolongadas.

PM