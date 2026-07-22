Estados Unidos ya gastó US$37.500 millones en la guerra con Irán y el Pentágono pidió más fondos

El costo de la guerra entre Estados Unidos e Irán ya asciende a US$37.500 millones, según las estimaciones más recientes del Pentágono. La cifra fue confirmada este martes por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien además advirtió que será necesario aprobar nuevos recursos para sostener las operaciones militares.

Durante una audiencia sobre el presupuesto en el Senado, el funcionario aseguró que el financiamiento adicional es "urgente y necesario". "Sin estos fondos, nos vamos a quedar cortos", afirmó al defender el pedido de mayores partidas para el conflicto.

Irán atacó una base de Estados Unidos en Jordania: murieron dos militares y otro permanece desaparecido

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las declaraciones de Hegseth se producen mientras la administración de Donald Trump impulsa la aprobación del presupuesto de Defensa por US$1,5 billones, una iniciativa que cuenta con el respaldo de legisladores republicanos.

Semanas atrás, el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, había estimado que la guerra con Irán tendría un costo cercano a US$30.000 millones para los contribuyentes estadounidenses. Sin embargo, las nuevas cifras del Pentágono muestran que el gasto ya superó ampliamente esa proyección.

Durante la audiencia, Hegseth también respondió preguntas sobre las críticas al Pentágono por la supuesta demora en la difusión de información sobre los militares afectados en los enfrentamientos recientes.

Según datos oficiales, cerca de 100 soldados estadounidenses resultaron heridos desde el 7 de julio como consecuencia de las operaciones vinculadas al conflicto con Irán. La actualización volvió a poner el foco en el impacto económico y militar que tiene la guerra para Estados Unidos.

LB/ML