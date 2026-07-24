Pallarols donó al Chaco una obra hecha con proyectiles para restaurar bosques nativos

El gobernador Leandro Zdero recibió este viernes en Casa de Gobierno al reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols, quien donó al Chaco la obra denominada “Rosa de la Paz”, una pieza creada con proyectiles recuperados de diferentes conflictos armados.

La escultura será exhibida en el marco de la Bienal Internacional de Esculturas 2026 y posteriormente subastada con fines solidarios. Según informaron desde el Ejecutivo provincial, el dinero recaudado será destinado a financiar acciones de restauración de bosques nativos y proyectos vinculados con el cuidado ambiental.

Pallarols mantiene una relación de varias décadas con la provincia y con el encuentro escultórico de Resistencia. Durante la reunión destacó que su vínculo con el Chaco comenzó incluso antes de la creación de la Bienal y valoró la posibilidad de que la obra contribuya a una iniciativa ambiental concreta.

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Una pieza creada con material de conflictos bélicos

La “Rosa de la Paz” fue elaborada originalmente con elementos provenientes de proyectiles utilizados durante la Guerra de Malvinas. Con el paso del tiempo, la obra incorporó materiales recuperados de otros conflictos internacionales.

La propuesta artística busca resignificar elementos vinculados con la violencia y transformarlos en un símbolo de paz, esperanza y cooperación. Además de su valor simbólico, la subasta permitirá obtener recursos para desarrollar tareas de recuperación ecológica en territorio chaqueño.

“La rosa nació con material bélico de la Guerra de Malvinas y hoy ya contiene elementos de distintas guerras del mundo. Lo que tratamos de hacer es transformar material de guerra en material de paz, de arte y de comunicación”, explicó Juan Carlos Pallarols.

El orfebre agregó que la iniciativa también apunta a “generar soluciones económicas para causas tan importantes como la restauración de nuestros bosques”.

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Pallarols destacó su vínculo con el Chaco

Durante el encuentro, el artista recordó que visita la provincia desde hace más de cinco décadas y remarcó la relación afectiva que construyó con el territorio chaqueño.

“Tengo un enorme cariño por el Chaco. Vengo desde hace muchos años, incluso antes de que existiera la Bienal de las Esculturas. Siempre me unió una relación de afecto con esta tierra”, expresó.

También agradeció el recibimiento del gobernador y sostuvo: “Es un orgullo para mí que el Gobernador me reciba. Vine por primera vez al Chaco hace más de cincuenta años y hoy vivir este momento es un verdadero lujo”.

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Los fondos se destinarán a bosques nativos

El ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, señaló que la donación combina el valor cultural de la obra con un objetivo ambiental y social.

“Esta obra posee un enorme valor simbólico porque convierte un elemento de guerra en un mensaje de paz, pero además tendrá un impacto concreto: los recursos que se obtengan de su subasta estarán destinados a fortalecer la restauración de nuestros bosques nativos”, afirmó.

El funcionario agregó que la iniciativa demuestra que el arte puede trascender el ámbito cultural y convertirse en una herramienta para promover el desarrollo sostenible, el cuidado del ambiente y la participación de la comunidad.

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Exhibición en la Bienal y posterior subasta

La obra podrá ser apreciada por el público durante la Bienal Internacional de Esculturas del Chaco, que se desarrolla en Resistencia. Una vez finalizada su exhibición, será subastada y los recursos obtenidos se aplicarán a programas de restauración ecológica.

Del encuentro también participaron la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam; el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla; autoridades de Fiduciaria del Norte y el presidente de la Fundación Urunday, José Sebastián Eidman.