Dramático caso en Corrientes: denuncian la desaparición del cuerpo de un bebé en el hospital Vidal

Una investigación judicial de alta gravedad institucional se puso en marcha en la capital provincial tras la denuncia presentada por Jennifer López, una joven madre que reclama el paradero del cuerpo de su hijo recién nacido. El hecho ocurrió en el hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal, donde el lactante permanecía internado desde su nacimiento prematuro en marzo.

Fenómeno de El Niño: prevén una suba de casos de dengue y refuerzan vacunas

De acuerdo con el testimonio brindado por la mujer ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 6 (UFIC), a cargo del fiscal Gustavo Roubineau, el bebé nació con seis meses de gestación el pasado 11 de marzo y permaneció bajo cuidados intensivos en el área de neonatología debido a complicaciones respiratorias.

El sábado 18 de julio, las autoridades médicas le informaron a la familia sobre el fallecimiento del menor. Sin embargo, la denunciante sostuvo que solo le permitieron visualizar el cuerpo a la distancia, sin posibilidad de tomar contacto directo. "Me dijeron que tenía que preparar la ropita del bebé y ahí comenzamos a hacer los trámites para el velatorio", relató la madre ante las autoridades.

La situación dio un giro dramático el lunes posterior, cuando los familiares regresaron al centro asistencial para retirar la documentación correspondiente. "Nos dijeron que no había firmado el médico ni el director del hospital. Volvimos a la tarde y nos dijeron que el cuerpo del bebé no estaba, que no había ningún registro mío ni el acta de la firma de las visitas, no tenían nada", declaró la joven.

Trasladaron a Buenos Aires al acusado por el femicidio de Karina Cáceres en José C. Paz

Investigación en curso y silencio oficial

Frente a la inconsistencia en los registros hospitalarios, los padres de la víctima acudieron a la fuerza policial para solicitar la revisión de las cámaras de seguridad del predio. No obstante, según la versión de los denunciantes, las autoridades del centro de salud argumentaron que el sistema de monitoreo solo almacena las grabaciones por un lapso de 24 horas.

Fuentes policiales consultadas por Perfil y vinculadas al caso calificaron la causa como un "hecho dudoso" y confirmaron que la denuncia fue radicada directamente en la sede de la fiscalía. Por su parte, el fiscal Gustavo Roubineau ordenó las primeras medidas de prueba para reconstruir la cadena de custodia del cuerpo y verificar los libros de ingreso y egreso de la maternidad.

Oscar Martínez: "Rosalía se mandó un moco tremendo y ahora está retrocediendo en chancletas"

Hasta el momento, ni la dirección del Hospital Vidal ni las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la provincia han emitido comunicados oficiales respecto a lo sucedido.

En tanto, la familia exige celeridad en las diligencias judiciales: "Lo único que queremos saber es qué pasó con el bebé, dónde está. Queremos que nos den una explicación y que nos devuelvan a nuestro hijo, esté vivo o esté muerto", reclamaron los padres.